Sunak rebaja las expectativas del nuevo Ejecutivo norirlandés sobre un referéndum

El recién estrenado Ejecutivo de Irlanda del Norte pidió este lunes al primer ministro británico, Rishi Sunak, que se modifique el presupuesto que ha heredado ... y que aumenten las dotaciones para el gasto público. El Gobierno de Londres prometió 4.000 millones de euros y que las asignaciones de fondos para la región serán un 24% más altas que en Inglaterra. El gabinete compartido le reclama un 27%.

El Gobierno autonómico se formó el sábado tras dos años de suspensión. En el procedimiento de elección de los altos cargos resaltó Michelle O'Neill (Sinn Féin), como ministra principal, porque es la primera vez que una persona católica o nacionalista desempeña ese papel. Pero en los discursos de ella, de la viceministra principal, la unionista Emma Little-Pengelly, y de los consejeros, la financiación de la autonomía fue el asunto más mencionado.

Sunak celebró este lunes con su visita a Belfast el éxito de una estrategia que le llevó a negociar reformas del Protocolo irlandés del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea, que selló el Brexit. El pacto que alcanzó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace un año ha sido la base para negociar con los unionistas mayoritarios del DUP la restauración de las instituciones, y poner fin a un periodo de gobernación por funcionarios.

El primer ministro británico se entrevistó con su colega irlandés, Leo Varadkar, antes de reunirse ambos, por separado, con el Ejecutivo. La nota oficial de la conversación no menciona la denuncia del irlandés en el Tribunal de Estrasburgo de la amnistía a los autores de crímenes terroristas históricos y no resueltos. Está incluida en una ley sobre el legado del conflicto que introdujo el ex primer ministro Boris Johnson. Los partidos norirlandeses se oponen también a esa idea. La demanda ha creado tensión con Londres.

Sintonía entre políticos

«He tenido un encuentro muy constructivo con el Ejecutivo y con líderes políticos en Stormont», dijo Sunak. «Es un día histórico e importante para el país, porque los políticos de Irlanda del Norte gobiernan de nuevo. Nuestro nuevo plan les da más fondos y más poderes de lo que nunca habían tenido, para servir a familias y empresas. Esa es la prioridad de todos. No es el cambio constitucional, sino las cosas del día a día que importan a la gente», señaló.

Momento histórico El líder conservador visitó Belfast dos días después de que el Sinn Féin llegara por primera vez al poder

Las últimas palabras son una crítica a las declaraciones de O'Neill y de la líder nacional del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, afirmando, como han hecho repetidamente en los últimos años, que un referéndum sobre la unidad de Irlanda es posible en esta década. McDonald es líder nacional del Sinn Féin, con sede en Dublín. Es el único partido que se presenta a las elecciones en el norte y el sur de la isla. El Gobierno británico ha negado en el pasado su legitimidad para negociar, por ser una política extranjera. Esta vez Sunak la escuchó.

El debate sobre la unidad de la isla se mantendrá por la expectativa de que el Sinn Féin ganará las elecciones irlandesas en un año y tendrá la presidencia simbólica de la región norirlandesa. La última encuesta sobre el apoyo a la reunificación, publicada en diciembre por 'The Irish Times', daba una ventaja del 21% a los partidarios en la provincia de preservarla como Irlanda del Norte.

Para Sunak es un éxito, pero su impacto electoral es probablemente leve. En Irlanda del Norte, donde el partido conservador y el laborista no financian candidaturas, no hay escaños en disputa. Las encuestas de los últimos años dicen que en torno al 54% de los británicos no le preocupa si se preserva la provincia del norte o se une con la república de Irlanda.