Sunak se protege de la acusación de ser el 'Doctor Muerte' de la pandemia

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha comenzado con mal pie una semana que se vaticina como peligrosa para su mandato. En su comparecencia en ... la investigación pública de la gestión de la pandemia por el Gobierno, ofreció explicaciones evasivas e inverosímiles, mientras su grupo parlamentario se agita en torno a la primera votación, este martes, de su proyecto de ley para la deportación de inmigrantes a Ruanda.

La primera cuestión de la jornada lo emparejó con el exprimer ministro, Boris Johnson, porque ninguno de los dos ha entregado a los investigadores sus mensajes con la aplicación para móviles WhatsApp. La juez que preside la investigación, Heather Hallett, requirió que los gobernantes depositaran una documentación muy completa de los años 2020 y 2021.

Johnson alegó una excusa compleja para no entregar los mensajes. En el inicio de su mandato, que comenzó en julio de 2019, había utilizado su móvil privado. Pero se descubrió que su número estaba publicado en internet. Agentes de seguridad le requisaron ese teléfono, pero los técnicos no pudieron recuperar los mensajes. Alguien habría reconfigurado el móvil a los ajustes de fábrica. Johnson negó haberlo hecho.

La excusa del actual primer ministro es más simple, pero igualmente extraña. Sunak habría cambiado de móvil «múltiples veces en estos años y los datos... no habrían 'come across'». Podría traducirse como «encontrado» o «cruzado». Para una persona que declara entusiasmo por la tecnología, el vocabulario es excéntrico. La aplicación normalmente recupera todos los mensajes tras un cambio de teléfono, si se mantiene la identidad.

Ningún funcionario le habría dicho, tras el anuncio de los términos de la investigación, que tenía que guardar los mensajes. Continuó Sunak afirmando que él no usa habitualmente WhatsApp para comunicarse. Los mensajes de WhatsApp de asesores y funcionarios trabajando en Downing Street han revelado un ambiente brutal, machista y caótico, pero al actual primer ministro le parece que era correcto.

Primer confinamiento

El hombre de quien sus colaboradores describen los mismos rasgos destacados -mesa pulcra, gran laboriosidad y torpeza política- sorprendió en la sesión de la mañana por no recordar ni siquiera la reunión del 23 de marzo de 2020 en la que se tomó la decisión del primer confinamiento. Insistió en la existencia de una relación fluida con Johnson, cuando había dicho que no le dejaban hablar en una entrevista al semanario 'The Spectator'.

Las maneras de su testimonio mostraban que quería protegerse de la acusación de ser el insistente crítico de las medidas restrictivas, por el daño que causaban a la economía. Algunos científicos le llamaban el 'Doctor Muerte' y a los directivos de Hacienda como el «Escuadrón Pro Muerte». Sunak calificó como injusta la descripción y elogió el trabajo de sus colaboradores.

La única queja que expresó como testigo fue la deficiencia de los datos disponibles para tomar decisiones. Puntualizó que los informes que recibía del comité de científicos especializados en epidemiología no reflejaban las disparidades de opinión que expresaban los miembros en sus debates. Sunak se expresaba comedido en sus críticas para proteger su buena reputación por su plan financiero para sostener la economía.

Cuando Keith le preguntó por qué Johnson le invitó a una reunión con epidemiólogos británicos heterodoxos con respecto al consenso oficial, en la que también fue invitado el sueco Anders Tegnell, Sunak respondió que el abogado tendría que preguntárselo a Johnson. Se atrevió a decir luego que no le parecía mal que el primer ministro consultase con científicos de ideas diferentes.

La conclusión de la jornada, en una investigación de la gestión de la pandemia que se centra a menudo en cuestiones personales que no tienen interés para mejorar la respuesta a una plaga similar en el futuro, fue finalmente provechosa. Sunak, entonces ministro de Hacienda, y el abogado Keith intercambiaron opiniones sobre la idoneidad de las estructuras gubernamentales que agregaron los enfoques de los diferentes ministerios.