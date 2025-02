Suecia descubre la mina de metales y tierras raras más grande de Europa

Europa dio ayer un paso de gigante para dejar atrás la hegemonía de China. La empresa minera sueca LKAB descubrió un depósito de metales y ... tierras raras de un millón de toneladas, convirtiéndose en el mayor hallazgo del Viejo Continente, según celebró la compañía. Estos minerales –Pekín es el mayor productor mundial–, esenciales para la transición verde, sirven para fabricar las baterías de los vehículos verdes y las turbinas de las torres eólicas.

La empresa sueca detalló que los elementos encontrados en la mina, ubicada cerca de la ciudad de Kiruna, una gran región minera al norte del país escandinavo, son metales de tierras raras en forma de óxidos. «Se trata del más grande yacimiento conocido de elementos de tierras raras en nuestra parte del mundo, y podría convertirse en un elemento básico importante para la producción de materias primas críticas, absolutamente cruciales para la transición verde», afirmó el presidente y consejero delegado de LKAB, Jan Moström, quien destacó que, a pesar de la relevancia en el presente y sobre todo el futuro de la sociedad, actualmente no existen minas de este tipo en Europa.

«Problema de suministro»

Las primeras estimaciones de la compañía minera sostienen que el yacimiento contiene más de «un millón de toneladas de óxidos de tierras raras», aunque aún no han cuantificado su magnitud exacta. No obstante, según sus cálculos, el depósito sería suficiente como para satisfacer gran parte de la demanda de imanes permanentes necesarios para fabricar motores eléctricos y turbinas eólicas. En ese sentido, señaló Moström, actualmente hay un «problema de suministro». «Sin minas, no puede haber vehículos eléctricos», recalcó.

El descubrimiento «muestra que hay hallazgos importantes para la transición verde» y ayudará a la Unión Europea a reducir su dependencia de China, declaró la ministra sueca de Energía e Industria, Ebba Busch. No obstante, el proceso para extraer estos materiales es largo. Según LKAB, pasarán entre 10 y 15 años antes de que puedan empezar a minar y llevar al mercado la materia prima.