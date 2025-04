Söder mantiene a su titular de Economía pese al escándalo por un panfleto antisemita

Juan Carlos Barrena Domingo, 3 de septiembre 2023, 14:02 Comenta Compartir

El primer ministro de Baviera, el conservador Markus Söder, ha decidido este domingo mantener en el cargo a su titular de Economía y líder de la formación de los Electores Libres, Hubert Aiwanger, pese al escándalo en torno a un panfleto antisemita que se encontró en su poder cuando aún iba al colegio. «El asunto está zanjado», dijo Söder a la hora de cerrar el debate abierto sobre Aiwanger y las demandas de dimisión contra su persona por un presunto pecado de juventud, que en Alemania tiene habitualmente graves consecuencias. Un inoportuno escándalo, que se produce además a poco más de un mes de las elecciones en Baviera

«No ha sido fácil, pero mi decisión es firme», subrayó el también presidente de la Unión Socialcristiana (CSU), quien comentó que diez días después de estallar el escándalo no existen pruebas de que Aiwanger redactara el panfleto y que no puede tomar decisiones en base a las especulaciones de los medios de comunicación. Söder reconoció, sin embargo, que su número dos ha sido muy desafortunado a la hora de gestionar la crisis. Su reacción disculpándose «tarde, aunque no demasiado tarde», por sus errores cuando era joven ha mermado su credibilidad, dijo el líder bávaro.

Para superar el examen de Söder, Aiwanger tuvo que responder por escrito hasta el pasado viernes a una lista de 25 preguntas sobre el caso planteadas por la CSU. Las respuestas «no fueron todas satisfactorias», reconoció Söder, quien destacó igualmente que el jefe de los Electores Libres tampoco recordaba ya detalles sobre lo sucedido entonces. Subrayó, sin embargo, que Aiwanger volvió a distanciarse del panfleto y su contenido. Hace una semana, el político populista bávaro había negado tajantemente la autoría del escrito, aunque reconoció que se hallaron en su momento «varios ejemplares» en su cartera colegial. Poco después, Helmut Aiwanger, su hermano mayor, reconocía ser el autor del polémico texto.

«Arrepentimiento» y «humildad»

El panfleto sacado a la luz ahora por un rotativo liberal de Múnich se difundió en el colegio de Aiwanger en la región de la Baja Baviera en el curso escolar de 1987/1988, cuando el hoy polémico político tenía 15 años, y en el mismo se ofendía y humillaba a las víctimas del Holocausto judío. En días pasados, varios compañeros de clase de Aiwanger han confirmado que entonces propagaba ideología neonazi, provocaba con saludos hitlerianos y hacía chistes ofensivos sobre los judíos. Söder subrayó que los hechos se remontan a hace más de 35 años y que «nadie es hoy como era con 15 años». Pero también afirmó que «no puede haber un borrón y cuenta nueva» y, apuntando al interfecto, destacó que «es aconsejable e importante, aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, mostrar arrepentimiento y humildad».

Pese a todo no fue hasta el jueves pasado cuando Aiwanger reconoció por primera vez haber cometido errores en su adolescencia. «Lamento profundamente haber herido sentimientos por mi comportamiento en torno al panfleto del que se está hablando o por otras acusaciones relacionadas con mi juventud», dijo ese día el jefe de los Electores Libres, quien se disculpó expresamente ante las víctimas del nazismo, pero dijo sentirse también víctima de una campaña política en su contra. «Nunca fui un antisemita, nunca fui un xenófobo», aseguró Aiwanger, visiblemente afectado por la tormenta política desatada tras salir a la luz la historia del panfleto.

Dos días antes de esas disculpas, Söder había urgido ya indirectamente a su segundo en el gobierno de Baviera a pronunciarse para evitar un posible cese. El panfleto es «asqueroso y repugnante», redactado en «el peor de los lenguajes nazis» y «no una simple gamberrada de adolescente o un pecadillo de juventud», declaró el jefe del ejecutivo de Múnich, quien comentó que la simple sospecha sobre Aiwanger «daña la imagen de Baviera y la credibilidad personal del ministro de Economía bávaro».

El escándalo en torno a Aiwanger tiene lugar a pocas semanas de las elecciones legislativas en Baviera, donde la CSU gobierna en coalición con los Electores Libres. Ambas formaciones han manifestado su intención de repetir la alianza tras los comicios del próximo 8 de octubre. Todos los sondeos demoscópicos confirman además esa posibilidad. Sendas encuestas recientes de los institutos GMS y Forsa ofrecen resultados muy parejos. En ambos casos los socialcristianos alcanzarán un 39% de votos, mientras los Electores Libres un 12% y un 14%, respectivamente, con lo que suman una mayoría parlamentaria más que suficiente. Los Verdes obtendrían un 14%, los socialdemócratas un 9% y los populistas de Alternativa para Alemania entre un 13% y un 14%. Liberales y La Izquierda no superarían la barrera del 5% de votos y quedarían fuera de la Cámara.

