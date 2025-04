Los socialdemócratas alemanes celebran su 160 cumpleaños

El gobernante Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) celebra este martes el 160 aniversario de su fundación como partido más antiguo de Alemania y uno de los ... más veteranos de Europa con felicitaciones hasta desde la oposición conservadora, que recordó la supervivencia de una formación en los momentos más oscuros de la historia alemana. «Los socialdemócratas fueron perseguidos y asesinados por defender sus ideas. Pero el SPD siempre supo levantarse de nuevo y es un imprescindible defensor de la justicia y la democracia», ha afirmado el presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, en un mensaje dirigido a su eterno partido rival.

Fundada el 23 de mayo de 1863 por Ferdinand Lasselle como Asociación General Alemana de Trabajadores (ADAV), la socialdemocracia alemana ha sobrevivido a la época imperial, dos guerras mundiales y las dictaduras nazi y comunista, así como a numerosas crisis internas a lo largo de sus ya más de siglo y medio de historia. Aunque ha subrayado que el cambio climático es el gran reto para su formación en los próximos años, la guerra de Ucrania ha acaparado buena parte de la intervención del canciller federal, Olaf Scholz, en su discurso de celebración. El dirigente socialdemócrata ha diagnosticado «locura imperialista» al presidente ruso, Vladímir Putin, y ha expresado su deseo de que al término del conflicto bélico Ucrania pase a integrarse en la Unión Europea.

Desde el punto de vista socialdemócrata es lógico e inevitable apoyar con todas las fuerzas a la nación ucraniana en su valiente lucha defensiva por la libertad y la autodeterminación, ha señalado Scholz en el atrio de la Willy Brandt Haus, la sede de su partido en Berlín. «Esta guerra contra Ucrania y también contra todos los valores y principios que defiende nuestro partido desde hace 160 años no puede ganarla Rusia», ha dicho tajantemente el canciller federal, para quien «este capítulo amargo en la historia de nuestro continente, conjurado por Vladímir Putin en su locura imperialista, acabará con el ingreso de una Ucrania libre como miembro de pleno derecho en la Unión Europea».

El SPD no atraviesa, sin embargo, su mejor momento. Tras su victoria en las elecciones legislativas en otoño de 2021, Scholz prometió una década de transformaciones socialdemócratas desde el gobierno federal. Entre tanto parece que sus promesas no convencen, también por la polémica permanente con sus socios de coalición, los verdes y los liberales, continuamente enfrentados y a los que el canciller no consigue imponerse. Los sondeos demoscópicos conceden actualmente al SPD entre un 17% y un 20% de intención de voto, a diez puntos de distancia por debajo de los conservadores de la CDU. Y sus resultados en los últimos comicios regionales no han sido regulares. Ganaron en el Sarre y Bremen, consiguieron mantenerse en el poder en la Baja Sajonia, pero se vieron claramente derrotados en Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia, este último es el Estado el más poblado de Alemania y de histórica tradición obrera.