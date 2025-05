Scholz y Putin se tratan de usted y conversan a veces en alemán

El canciller federal alemán, Olaf Scholz, siempre habla de usted con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien a veces conversa también en alemán, idioma ... que el jefe del Kremlin aprendió durante su estancia en la extinta República Democrática Alemana al servicio del KGB antes de la caída del Muro de Berlín. El primer ministro alemán ha ofrecido algunos detalles de sus diálogos telefónicos con el presidente ruso en declaraciones que publica el rotativo 'Rheinische Post' y ha comentado que algunas conversaciones han llegado a durar hasta hora y media, la última el pasado mes de diciembre.

A veces Putin renuncia a la traducción alemana porque entiende perfectamente lo que le están diciendo y otras, «cuando le interesa», responde en alemán, ha revelado Scholz. Este ha subrayado que todas sus llamadas telefónicas con el presidente ruso se llevan a cabo en consonancia con sus aliados occidentales y que nunca son espontáneas. Ha explicado que «no es que yo le mande un SMS y le pregunte ¿Hablamos de nuevo?», sino que se pactan con antelación por vía diplomática. A pesar de que sus opiniones son muy dispares durante esas conversaciones, estas se celebran siempre en un tono amable, si bien ambos se tratan de usted.

También la antecesora de Scholz, la cristianodemócrata Angela Merkel, se trataba de usted con Putin, pero conversaba frecuentemente con el presidente ruso en privado y sin ayuda de intérpretes. Merkel, que se crio y educó en la RDA, donde el ruso era el primer idioma extranjero en los colegios, domina esa lengua y era habitual que en sus encuentros con el jefe del Kremlin utilizaran indistintamente sus respectivos idiomas para comunicarse y conversar.

El canciller federal ha destacado en el diario que no ve posibilidades de paz entre Rusia y Ucrania, mientras los primeros no retiren sus tropas de todos los territorios ocupados. «Esto no puede acabar con una paz dictada por ambos países», ha afirmado Scholz, quien ha comentado que «debemos hacernos a la posibilidad de que esto dure largo tiempo», en referencia al conflicto bélico vigente. El jefe del Gobierno alemán ha insistido, además, en que el presidente ruso no debe ganar de ningún modo esta guerra y que no pueden producirse alteraciones fronterizas mediante la violencia.

«Esta terrible ofensiva y sus consecuencias nos tendrán ocupados largo tiempo», ha advertido el político socialdemócrata con la vista puesta también en la destrucción que está causando en Ucrania el permanente bombardeo de sus ciudades y pueblos, que harán necesario un largo proceso de reconstrucción del país agredido. Por otro lado, Olaf Scholz ha exigido profundas reformas en el seno de la Unión Europea y el «inevitable» fin de las decisiones por unanimidad entre sus socios. «No puede ser que un solo país paralice todo», ha señalado el jefe del Ejecutivo de Berlín.

«No podemos contemplar como un problema el hecho de que todos no seamos de la misma opinión», ha señalado Scholz, quien subraya que es necesario encontrar vías para la toma de decisiones y «no podemos simplemente dejar que las estructuras institucionales sigan siendo como son ahora». Por ese motivo se muestra partidario de poder decidir sobre determinadas tareas por mayoría cualificada y señala entre ellas la política exterior o determinados temas financieros como cuestiones fiscales. «Estos serían desde luego buenos pasos», ha destacado en referencia a la política de bloqueo que ejercen a veces países como Hungría.