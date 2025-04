Scholz exige la reforma de la UE y defiende su ampliación hasta Georgia

Ofensiva común con Francia para constituir una comunidad política

Olaf Scholf coincidió con su colega francés, Enmanuel Macron, en el convencimiento de que no se trata de buscar «alternativas a una virtual ampliación de la UE», sino de estrechar relaciones con países que no tienen perspectivas cercanas de ingreso o carecen de interés en hacerlo. El inquilino del Elíseo ya lanzó el mayo la propuesta de constituir una «comunidad política europea» a la que se puedan incorporar países como Ucrania que comparten los valores de la Unión Europea, pero que no pueden esperar una rápida adhesión, que además obstaculizaría la integración.Macron volvió ayer a actualizar su ofensiva política al anunciar una próxima reunión, probablemente en Praga coincidiendo con la presidencia rotatoria de la República Checa, para discutir la creación de una nueva comunidad política europea que trate de abordar los desafíos políticos y los relacionados con la seguridad que enfrenta el Viejo Continente. El encuentro está previsto para las próximas semanas, según fuentes cercanas al mandatario galo.