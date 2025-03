Scholz desoye a quienes culpan a su tripartito de gobierno del triunfo ultra

El populismo de los dos extremos del espectro político es el gran triunfador de las elecciones en los estados federados alemanes de Sajonia y Turingia. ... El ultraderechista de Alternativa para Alemania (AfD), confirmada como primera fuerza política en el este de Alemania, y el populismo de izquierdas de la novedosa Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), escisión del partido de La Izquierda que lleva el nombre propio de su carismática líder. Mientras los primeros han lgrado la primera victoria electoral regional de una formación cercana al nazismo desde la II Guerra Mundial, los segundos serán socio obligado de los dos nuevos gobiernos que saldrán de los comicios del domingo.

Reiterado el compromiso de todos los partidos democráticos de mantener a AfD aislada y fuera de todo acceso al poder, los resultados apuntan a la Unión Cristianodemócrata (CDU), primera clasificada en Sajonia y segunda en Turingia, como fuerza que liderará las complicadas negociaciones para la formación de sendas coaliciones de gobierno, inevitablemente con partidos de izquierda como BSW. No hay otras opciones. La decisión de mantenerlos marginados indigna a los dirigentes de Alternativa para Alemania, que consideran el aislamiento una ofensa a sus electores, toda vez que representan un tercio de los votos en ambos estados.

No ha sido el único revés para la ultraderecha. Este lunes la comisión electoral corrigió el reparto de escaños en Sajonia y retiró a AfD la llamada minoría de bloqueo tras un error informático. Socialdemócratas y verdes tendrán un parlamentario más cada uno, que pierden a su vez, respectivamente, cristianodemócratas y populistas de derechas. De ese modo AfD contará solo con 40 diputados en vez de los 41 que le habían sido adjudicados inicialmente, menos de un tercio del total. La pérdida de ese escaño para los ultraderechistas conlleva una decisiva cesión de poder en la cámara, donde la aprobación de determinadas leyes que se deciden por mayoría de dos tercios podrían haber sido paralizadas por AfD. También los jueces constitucionales y otros altos cargos en esa región se eligen en el parlamento de Dresde por mayoría de dos tercios.

Entre tanto, el canciller federal, el socialdemócrata (SPD) Olaf Scholz, y su renqueante coalición de gobierno con verdes y liberales han sido proclamados este lunes como los principales culpables del triunfo de la ultraderecha este domingo en los comicios regionales. Algo a lo que el líder socialdemócrata parece hacer oídos sordos. Pese a que el SPD solo obtuvo un 6,1% de votos en Turingia y un 7,3% en Sajonia, resultados ridículos para un partido que lidera el gobierno nacional, Scholz celebró este lunes «la unión en el seno del SPD» y aseguró que «no se han cumplido los más oscuros pronósticos». El jefe del Ejecutivo federal se mostró «preocupado» por el alza de los ultras, llamó a «todos los partidos democráticos a formar gabinetes estables sin extremistas de derechas» y afirmó que «AfD daña a Alemania. Debilita la economía, divide a la sociedad y arruina la imagen de nuestro país».

En Sajonia Una revisión del reparto de escaños dejó a AfD con uno menos, esencial para aprobar algunas leyes

Las críticas contra su persona no se hicieron esperar. El SPD se hunde, los verdes luchan por sobrevivir en el este y los liberales han desaparecido de Alemania oriental. El tripartito hace agua, falta poco más de un año para las elecciones generales y Scholz y su coalición parecen no reaccionar, sumidos como están desde hace meses en pugnas intestinas y sin resolver los problemas del país. No solo la oposición, sino también el empresariado, las iglesias católica y evangélica, la minoría judía y hasta las juventudes socialistas criticaron al mandatario. Philipp Türmer, presidente de los Jusos, las juventudes del SPD, puso en duda que el actual jefe de Gobierno vuelva a ser el candidato de su partido a la Cancillería en los comicios legislativos del año próximo.

«Una clara advertencia»

El presidente de la patronal alemana, Rainer Dugel, exigió que socialdemócratas, verdes y liberales se pongan de una vez a trabajar. «Los resultados de Sajonia y Turingia son una clara advertencia para la política nacional del tripartito», dijo Dulger en Berlín, quien comentó que «sobre todo el desvío de votos a los márgenes políticos demuestra la gran inseguridad que reina entre la población y la falta de confianza en que nuestro país siga la dirección correcta». En un análisis que podría ser la editorial de los más prestigiosos diarios germanos, el líder de los empresarios subrayó que la respuesta al «populismo y conceptos retrógrados» debe ser una «política pragmática» que se oriente en los problemas de los ciudadanos, también los de «las empresas y sus empleados».

«Alemania se tambalea. ¿Lograremos superar este golpe?», se preguntaba el presidente del Consejo Central de los Judíos, Josef Schuster, conmocionado por los resultados electorales y sumamente preocupado porque «cada vez más gente vota a AfD por convicción política». El Comité Central de los Católicos Alemanes advirtió de que los ultraderechistas «patean» y buscan «el fin de la democracia» e hizo un llamamiento a las fuerzas democráticas a «negociar mayorías al margen de AfD».

Más cáustico fue el presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) y primer ministro de Baviera, Markus Söder, quien comentó que los partidos del tripartito «son una ruina humeante» en el este de Alemania. Söder se atrevió incluso a lanzar un envite y se mostró dispuesto a ser el candidato de los conservadores en los próximos comicios generales. «No me escaquearía a la hora de asumir responsabilidad para nuestro país», afirmó al manifestar por primera vez de manera abierta y durante un acto público que aspira a liderar la candidatura de CDU y CSU a la jefatura del Gobierno germano y a competir para obtener esa nominación con el presidente de la Unión Cristianodemócrata y jefe de la oposición en el Bundestag, Friedrich Merz.