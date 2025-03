Scholz cede y está dispuesto a enviar tanques Leopard 2 a Ucrania, pero con condiciones

juan carlos barrena Jueves, 19 de enero 2023, 09:57 | Actualizado 23:27h. Comenta Compartir

El canciller federal, Olaf Scholz, cede a las presiones internacionales y está dispuesto a suministrar a Ucrania los deseados carros de combate Leopard 2, de producción alemana y considerados los más avanzados del mundo, informan hoy varios medios locales. Sin embargo, Scholz condiciona al parecer el envío de esas armas pesadas para mejorar apreciablemente la capacidad de contraofensiva ucraniana a que Estados Unidos haga lo mismo y proporcione a su vez a Kiev tanques del tipo Abrams. Ese es el resultado de una conversación telefónica mantenida por el canciller federal con el presidente estadounidense, Joe Biden. En Washington, el secretario de estado de Defensa Colin Kahl había rechazado que su país vaya a entregar a Ucrania tanques Abrams debido a su complejidad de manejo y con el argumento de que serían de poca ayuda para el país agredido.

El tabloide Bild amplía aún más las condiciones impuestas por Scholz al asegurar que este exigió además que otros países europeos se unan a la operación de suministro de tanques que liderarían Estados Unidos y Alemania al proporcionar Leopard 2 en poder de sus fuerzas armadas. El jefe del gobierno alemán quiere que Estados Unidos y Europa actúen de manera coordinada para que el presidente ruso, Vladimir Putin, no consiga dividir la Alianza Atlántica.

El debate sobre la entrega de los modernos tanques de combate de desarrollo alemán centrará la cumbre que este viernes celebran los aliados occidentales en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el Palatinado alemán, considerada la mayor del mundo fuera de su propio territorio. Este miércoles, en un comunicado conjunto, nueve países -Gran Bretaña, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, República Checa, Países Bajos y Eslovaquia- avanzaron su compromiso de seguir proporcionando «donaciones sin precedentes» a Ucrania, entre ellas carros de combate, artillería pesada, defensa aérea y municiones.

A la hora de negar el suministro de tanques Abrams a Ucrania, Kahl afirmó que no serían ayuda alguna en el campo de batalla. Se trata de «un armamento muy complejo», caro, que necesita de un largo y complicado adiestramiento para su manejo y con un consumo exagerado de combustible por sus motores a turbina. «No es el sistema con el mantenimiento más sencillo», dijo el político estadounidense, aunque no descartó que en el futuro se entreguen ese tipo de carros de combate a Ucrania. El titular de Defensa en Washington, Lloyd Austin, comentó además que su país no quiere entregar armas a Ucrania que «no puedan reparar, no puedan mantener y no puedan permitirse a largo plazo, porque no suponen una ayuda». Austin insistió en que no se trata de realizar suministros simbólicos, sino de entregar a Ucrania «lo que realmente suponga una ayuda en el campo de batalla».

Actuación coordinada

Desde el comienzo de la guerra hace casi un año, Olaf Scholz ha insistido una y otra vez en que Alemania no actuará nunca por su cuenta y que, a la hora de dar pasos significativos, lo hará siempre de manera coordinada con sus aliados, sobre todo con Washington y París. Una posición que defendió de nuevo este miércoles en la cumbre económica de Davos. Esto no ha evitado que en los últimos días haya aumentado significativamente la presión para que Berlín suministre tanques Leopard 2 a Ucrania. Unos 20 países disponen en el mundo de este tipo de carro de combate pesado producido en Alemania y todos están obligados a solicitar la autorización de Berlín para entregarlos a otras naciones, una cláusula que figura en todos los contratos de venta. El Leopard 2 está considerado uno de los mejores y más efectivos tanques del mundo y Ucrania lo demanda para romper el frente con las tropas rusas, que se ha convertido entre tanto en una guerra de posiciones estática.

Este miércoles el Parlamento Europeo se sumó a las presiones para que Scholz ceda al envío de esas armas. El canciller federal debe «sin mayores retrasos» poner en marcha un consorcio de países que ponga a disposición de Ucrania esos tanques, según una resolución que fue aprobada por gran mayoría en la cámara de Estrasburgo. Además, Polonia y Finlandia ya han anunciado su disposición a entregar al país invadido unidades del Leopard 2 de sus propios ejércitos. A su vez, Gran Bretaña comunicó recientemente que enviará a Ucrania tanques de producción propia Challenger 2, comparables por sus características con los Leopard 2.

Zelenski critica a Berlín por mantener en vilo la entrega de los blindados El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cuestionado a Alemania por mantener en vilo la entrega de tanques 'Leopard' a Ucrania después de que el canciller, Olaf Scholz, se mostrara este jueves dispuesto a enviarlos, aunque con condiciones, mientras varios países occidentales se mostraban a favor del envío de carros de combate como parte de una coalición internacional. «Ustedes son personas adultas. Pueden hablar así durante otros seis meses, pero la gente muere en nuestro país todos los días», ha señalado Zelenski al canal ARD después de que tanto Polonia como Finlandia anunciaran su disposición a esta acción conjunta, que tiene que ser aprobada por Berlín. «En lenguaje sencillo: ¿Pueden entregar 'Leopard' o no? ¡Entonces entréguenlos!», ha criticado el presidente ucraniano, agregando que los 'Leopard' servirán a las Fuerzas Armadas ucranianas para defenderse de los ataques rusos. Los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Lituania, Gitanas Nauseda, que también apoyan la medida, confían en que el canciller alemán, Olaf Scholz, termine dando 'luz verde' en la reunión que mantendrán este viernes los titulares de Defensa de los países que apoyan militarmente a Ucrania en la base germana de Ramstein.