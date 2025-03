Sarkozy acusa a los jueces de entrar en el «combate político» tras su condena por corrupción

Beatriz Juez Viernes, 19 de mayo 2023, 12:48 Comenta Compartir

El expresidente francés Nicolas Sarkozy proclamó este viernes su inocencia, después de que el Tribunal de Apelación confirmara el miércoles su condena a tres años de cárcel, uno de prisión firme con brazalete electrónico y dos exentos de cumplimiento, por «corrupción y tráfico de influencias» en el llamado caso de las escuchas o 'caso Bismuth'.

Sarkozy, de 68 años, recurrirá ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia queda en suspenso y no deberá, de momento, entrar en prisión ni llevar un brazalete electrónico.

«Soy un luchador, la verdad terminará por triunfar», asegura el político conservador en una entrevista concedida al diario 'Le Figaro'. El exmandatario está convencido de que se ha embarcado en «un combate a largo plazo» para demostrar no sólo su inocencia, sino para defender principios fundamentales de la democracia que, según él, han sido pisoteados en este caso para «construir a toda costa una culpabilidad», como por ejemplo la confidencialidad de las conversaciones entre un abogado y su cliente y la imparcialidad de la Justicia.

Sarkozy, que fue presidente de Francia entre 2007 y 2012, denuncia que algunos magistrados «están en el combate político». «Yo siempre he asumido mis obligaciones jurídicas, siempre he respetado la institución y nunca he pedido el menor favor, pero no me dejaré condenar, ya que soy perfectamente inocente de las paparruchas y montañas que han construido contra mí. El combate será largo e iré hasta el final», anuncia.

El expresidente considera que el caso de las escucha es «factualmente falso, jurídicamente ilegal y moralmente descabellado». En su opinión, le acusan falsamente de haber hecho un «pacto de corrupción» con el antiguo magistrado francés Gilbert Azibert, con quien, asegura, no ha hablado ni tenido ninguna contrapartida financiera ni de otro tipo.

También recuerda que le reprochan haber ayudado a Azibert a conseguir un prestigioso puesto en el Consejo de Estado de Mónaco, que finalmente no obtuvo. El político francés niega haber intervenido en ninguna operación de este estilo y denuncia que todo el caso se basa en trozos de conversaciones telefónicas que mantuvo con su abogado y gran amigo, Thierry Herzog, que deben ser confidenciales ya que él es su cliente.

La financiación libia

El exdirigente conservador también proclama su inocencia en el caso de la supuesta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, que le llevó al Palacio del Elíseo. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) pidió la semana pasada procesar al expresidente y a otras 12 personas por este caso. Sin embargo, según él, durante la investigación no se ha encontrado «ni un solo céntimo» del dinero libio que supuestamente le entregaron para financiar su campaña, ni se ha demostrado que él se haya enriquecido. También recordó que el supuesto testigo clave, el empresario libio Ziad Takieddine, ha cambiado «siete veces de versión» sobre sus acusaciones.

Sarkozy tiene un caso más pendiente ante la Justicia francesa. El expresidente volverá a ser juzgado en octubre por el Tribunal de Apelación por otro asunto de presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, un asunto judicial conocido en Francia como el 'caso Bygmalion'.

Sarkozy es el primer expresidente francés en ser condenado a una pena de prisión firme. Su mentor y antecesor en el puesto, Jacques Chirac, fue condenado en 2011 a dos años de prisión con suspensión de pena por malversación de fondos en un caso de empleos ficticios cuando era alcalde de París.

Temas

Nicolas Sarkozy