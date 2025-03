La UE sanciona al ministro de Deportes de Irán y a cuatro diputados por la represión

Europa tomó este lunes nuevas medidas contra Irán por su «uso generalizado y desproporcionado de la fuerza» contra manifestantes pacíficos y el asesinato de la ... joven Mahsa Amini el pasado septiembre a manos de la Policía de la Moral por llevar supuestamente mal colocado el velo. Los Veintisiete aprobaron una cuarta ronda de sanciones en la que incluyen a 18 individuos y 19 entidades. Así, la UE tomará medidas contra el ministro de Deportes y Juventud, Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh, y el responsable de la Oficina para Ordenar el Bien y Prohibir el Mal. La lista también incluye a cuatro diputados y varios gobernadores de provincias por su responsabilidad en las actuaciones de la Guardia Revolucionaria.

Con esta decisión, los ministros de Exteriores de los Veintisiete redoblan la presión contra Teherán, que ha perseguido a los manifestantes y condenado a muerte y ejecutado a varios en los últimos cuatro meses, cuando el fallecimiento de la joven kurda bajo custodia policial desató una cascada de protestas en el país. Entre los nuevos sancionados destacan el ministro de Deporte y Juventud, al que atribuyen la persecución de deportistas y el haber impedido dejarles hablar internacionalmente contra la represión en Irán, así como varios gobernadores de distintas regiones del país y mandos del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Los Veintisiete añaden además a 19 entidades a la 'lista negra', incluyendo a varios cuerpos regionales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, las Fuerzas Especiales de la Policía iraní o la Oficina Central para Ordenar el Bien y Prohibir el Mal, todas instituciones acusadas de desatar la violencia contra los manifestantes en Irán. Los 'castigos' se extienden también a varias empresas tecnológicas que suministran servicios de ciberseguridad a Teherán y que, según la UE, promueven la censura y vigilancia contra manifestantes en redes sociales.

«Al pueblo iraní: os estamos escuchando», ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha asegurado que la UE seguirá apoyando la aspiración de «libertad y dignidad» de las protestas iraníes. Michel ha valorado que esta nueva ronda de sanciones es un «claro mensaje» de que la UE no permanecerá parada ante violaciones de Derechos Humanos en Irán.

Debate sobre la Guardia Revolucionaria

Sobre la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores estaba también el debate sobre designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista en la UE, una cuestión que impulsan países como Alemania pero que no concita el consenso de los Veintisiete y sobre la que no había una propuesta formal. En declaraciones previas a la reunión, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha recalcado que este paso requiere de una decisión judicial. «Primero se necesita una decisión de un tribunal. No puedes decir: 'Te considero un terrorista porque no me gustas'», ha afirmado desde Bruselas.

En este sentido, ha explicado que debe haber una condena concreta y luego se trabajará a nivel europeo para estudiar esta inclusión, que no obstante Teherán ha amenazado que traerá «consecuencias devastadoras» para el acuerdo nuclear con EE UU que la UE busca reavivar desde hace meses y que fuentes diplomáticas europea desaconsejan al entender que «previene de avanzar en otros temas» con el régimen iraní.