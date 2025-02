La UE condena el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza

Olatz Hernández Corresponsal. Bruselas Martes, 17 de octubre 2023, 20:41 | Actualizado 22:11h. Comenta Compartir

Los Veintisiete se reunieron este martes de urgencia para acordar una única voz en el conflicto de Israel y Hamás. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel fue claro al condenar el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza: «Cuando cortas la luz, el agua, el acceso a comida... está claro que no estás respetando la ley internacional», aseguró. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyó esta declaración asegurando que «el acceso a agua es un derecho humano básico».

Y es que, a pesar de que la Unión Europea (UE), ha expresado su total apoyo al país hebreo, le recuerdan que no todo vale y que debe «respetar la ley internacional» en su respuesta a los ataques terroristas de Hamás. La escalada de violencia en la región está provocando «una crisis humanitaria descomunal», alertó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras el encuentro de líderes, que tuvo lugar por videoconferencia. España preside durante este semestre el Consejo Europeo y Sánchez destacó que «es esencial que la UE concentre sus esfuerzos en atender» esta crisis humanitaria.

La Comisión Europea anunció la semana pasada que triplicará la ayuda humanitaria a la Franja, hasta los 75 millones de euros. Y, en esta misma línea, España incrementará también el apoyo a la población palestina, con cuatro millones adicionales en ayuda. «En total, la ayuda llegará a los 21 millones a final de año, lo que supone un 30% más de ayuda humanitaria que en 2022», explicó.

Esfuerzos diplomáticos

Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incidieron nuevamente en la declaración conjunta que emitió la UE. Los Veintisiete se reafirman en su «total solidaridad» con Israel y las víctimas de los ataques de Hamás y llaman a la liberación «inmediata e incondicional» de los rehenes. En ese sentido, el presidente del Consejo Europeo explicó que los Estados miembros están intentando mediar para clarificar la situación de las personas capturadas por Hamás y para lograr su puesta en libertad.

Las frases Charles Michel | Presidente del Consejo Europeo «Cuando se corta el agua, la comida, la luz... está claro que no se está respetando el derecho internacional»

Ursula von der Leyen | Presidenta de la Comisión Europea «Los ataques de Hamás están trayendo un inmenso sufrimiento a los palestinos. Ayudarlos no es contradictorio»

Pedro Sánchez | Presidente del Gobierno español «Debemos construir las bases de una paz duradera, que pasa por el reconocimiento de Palestina como estado»

El bloque defiende que Israel tiene derecho a defenderse «en cumplimiento con la ley internacional, en particular con la humanitaria». El bloque está concentrando sus esfuerzos diplomáticos en la reapertura del paso fronterizo con Egipto, desde donde la UE quiere desplegar su ayuda humanitaria. Bruselas anunció el lunes que establecerá un puente aéreo para el envío de este tipo de ayuda a la Franja y, este martes, Von der Leyen confirmó que el personal de la Comisión Europea se encuentra sobre el terreno para asegurar que esta ayuda llega al pueblo palestino.

Von der Leyen aseguró que los ataques de Hamás «está trayendo un inmenso sufrimiento a los palestinos. Está claro que ellos son los terroristas, no el pueblo palestino. Ayudarlos no es contradictorio con el apoyo a Israel», señaló. Los líderes comunitarios reafirmaron que los civiles «deben protegerse en todo momento» y Michel condenó el bombardeo israelí a un hospital de Gaza, en el que este martes murieron cientos de civiles. «Los ataques a infraestructuras civiles no van en línea con la ley internacional», zanjó

La estabilidad de la región y evitar que el conflicto escale «es vital» para la seguridad de la UE. «Debemos implicarnos para construir las bases de una paz duradera, que pasa por la solución de los dos Estados y del reconocimiento de Palestina», declaró el presidente español Pedro Sánchez. Tanto Michel como Von der Leyen coincidieron en que esta vía del diálogo es «la única solución» para resolver el conflicto y acabar con la violencia.