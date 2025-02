Salvini abre el debate sobre el retorno de la 'mili' en Italia

Al igual que en otros países europeos, también en Italia se ha reabierto el debate sobre el posible retorno del servicio militar obligatorio, que fue ... abolido en 2005. El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, anunció este domingo la próxima presentación en el Parlamento de un proyecto de ley para que los jóvenes de 18 años, sean de uno u otro sexo, tengan que prestar durante seis meses un servicio civil dentro de sus regiones que podría incluir la formación militar. «Podrán dedicarse a operaciones de salvamento, a la Protección Civil, a las urgencias o a cuidar de los bosques. Espero que las fuerzas armadas apoyen la propuesta», anunció Salvini durante el encuentro nacional de los Alpinos, un cuerpo del ejército italiano especializado en las operaciones de montaña.

La iniciativa del líder de la Liga, que ya se había manifestado en la misma línea en el pasado aunque sin llegar a presentar un proyecto de ley, como pretende hacer ahora, no gustó al ministro de Defensa, Guido Crosetto, que forma parte de otro de los partidos de la coalición gubernamental, Hermanos de Italia (HdI), la fuerza política de la jefa del Ejecutivo, Giorgia Meloni. «Las fuerzas armadas precisan de profesionalidad, no son el lugar para enseñar o educar a los jóvenes. Deben defender los valores de la paz y la democracia. Un servicio militar universal no está en discusión. Otra cosa es que se hable de un servicio civil», señaló Crosetto.

Ante la polémica generada por su propuesta, Salvini aclaró este lunes que su idea consiste en ofrecer «una gran operación de servicio al país» por parte de los jóvenes cuando cumplan 18 años, mientras que las fuerzas armadas deben seguir estando formadas por «profesionales». Dentro del ejército no se ve en cualquier caso con malos ojos la iniciativa del líder de la Liga. La Asociación Nacional de Alpinos (ANA) no se mostró contraria al establecimiento de un «servicio de formación obligatorio para todos los jóvenes al servicio de la nación», aunque siempre que no se trate de un retorno del «viejo sistema» de 'mili'. La carrera castrense, destacó ANA en una nota, debe ser «opcional» y precisa de un «curso específico».

Déficit de soldados

Más allá de las distintas valoraciones de los partidos sobre la necesidad de volver o no a la 'mili', los máximos responsables del ejército llevan tiempo advirtiendo sobre la urgencia de aumentar el número de soldados. «El personal hoy es insuficiente. Los escenarios de guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza nos enseñan que hace falta una masa, porque las fuerzas se gastan y hay que regenerarlas», avisó recientemente el general Carmine Masiello, jefe del Estado Mayor italiano. En una entrevista con el periódico 'Corriere della Sera', Masiello señaló que las fuerzas armadas, que cuentan en la actualidad con 165.000 miembros, necesitan de al menos 10.000 efectivos más.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la creciente inestabilidad internacional están llevando a los países europeos a aumentar tanto su gasto en defensa como su cifra de militares, incluyendo la vuelta del servicio militar obligatorio, como ha ocurrido en Letonia o Suecia. También en Alemania se ha planteado el retorno de la 'mili'.