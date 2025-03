En el momento en el que Rusia atacó Ucrania con el deseo de reconquistar lo que para el Kremlin «es suyo», el diplomático y escritor ... Jorge Dezcallar comenzó a teorizar no solo sobre la situación en el país y lo que iba a suponer el enfrentamiento para los dos frentes sino también sobre «el cambio geopolítico e histórico que desencadena». De estas lucubraciones, y del transcurso de la guerra, salió el libro 'El fin de una era', donde intenta analizar lo que supone este conflicto para todas las partes.

– ¿En qué momento se le ocurrió sacar estas conclusiones?

– Yo, sinceramente, era de los que pensaba que nunca llegaría este conflicto. Me creí lo que decía Putin, y no me creí lo que decían los servicios de Inteligencia americanos. ¿Cómo va a haber una guerra al estilo de Napoleón en pleno siglo XXI? Ese mismo día, bajo el 'shock' de lo sucedido pensé en el por qué de todo esto. Llegué a la conclusión de que Putin quiere ser una potencia a nivel de Estados Unidos y de China, cuando no tiene equipo, ni banquillo, ni presupuesto para jugar en Champions. Desde ese pensamiento extendí mi teoría y como resultado, este libro.

– Habla de una nueva era. ¿Cómo cree que será la futura política mundial? ¿Quién tendrá el poder?

– Vamos de entrada a un desorden. Es decir, el orden que había, que fue el que sale de la Segunda Guerra Mundial y que llega hasta ahora, pasa a un desorden que probablemente será luego sustituido por un orden bipolar con Estados Unidos y China como grandes hegemones, que necesitarán hablar con Europa cuando quieran hablar de economía, porque el viejo continente tiene el 20% del PIB mundial. Y que necesitarán hablar con Rusia cuando quieran hablar de armas, porque Rusia tiene 1.500 cabezas nucleares desplegadas. Es decir, será un régimen bipolar imperfecto. Pero hasta que lleguemos a eso, yo creo que va a haber una etapa intermedia de desorden, con barreras y con desconfianzas.

– Considera inminente el cambio de fuerzas del Atlántico Norte al Indo-Pacífico. ¿No cree que puede llegar un despertar europeo debido a la guerra?

– Creo que Schuman y Monet se darían con un canto en los dientes si vieran dónde ha llegado lo que ellos iniciaron. No pensarían que podían llegar a la estructura de arquitectura tan original y tan distinta a lo que es hoy. Pero es verdad que Europa no se ha hecho con un plan. Se dio a medida que se podía. Falta, por ejemplo, una política migratoria común o una política de Defensa común. Pero desde la crisis de 2008 se han dado grandes pasos. Poner de acuerdo a 27 países para las sanciones contra Rusia es una labor de titanes. Cuando trabajé como director político en Exteriores éramos 15. Yo me fui a Bruselas a hablar con mis colegas e intentamos que la política fuera convergente y era un dolor de muelas. Entonces, que haya hecho esto, que haya recibido a 6 millones de refugiados ucranianos cuando fuimos unos tacaños con los sirios o que estemos dando dinero, como estamos dando en cantidades, mucho más que los americanos a Ucrania, son avances. Pero o nos unimos en defensa de nuestros valores y de nuestros intereses políticos y económicos, con una capacidad de proyección militar creíble, o nadie nos tomará en serio. Yo creo que somos conscientes de los problemas que tenemos y de lo que tenemos que hacer para resolverlos.

El sueño de Gorbachov

– Usted relata que la guerra también ha dejado algo positivo.

– Si hay una cosa que ha hecho este conflicto es que ha separado a los ucranianos de los rusos infinitamente más de lo que nunca podían pensar que iban a estar. La imagen de Rusia sale mal parada. Sale reforzada la OTAN, salvo que llegue Donald Trump, claro. Sale reforzada la relación transatlántica. Dos países como Finlandia y Suecia entran en la OTAN, Alemania se rearma y Japón hace lo mismo. Yo creo que si Rusia no quería tener frontera con la OTAN, ahora tiene 1.300 kilómetros más de frontera directa. El sueño de Gorbachov de una Europa que llegara del Algarve a los Urales es imposible, mientras esté Putin al menos.

– ¿Ve una solución al conflicto?

– Tengo la esperanza de que sí. Esta guerra se va a congelar y va a durar mucho tiempo porque ninguno de los dos parece estar en condiciones de ganar al otro. Putin quiere vencer y Ucrania no quiere perder territorio, por eso creo que más que una negociación, la salida más probable será un armisticio tipo Corea donde haya una línea de alto el fuego donde está en este momento la división de tropas. Que ninguna de las partes renuncie a sus opciones máximas, pero que dejen de dispararse.

– Tras lo sucedido con Navalni y la guerra. ¿Se acerca el fin de Putin?

– Según la agencia Levada, tiene un índice de popularidad del 80%. No hay un líder occidental que tenga ese apoyo. Sabe dar un golpe de Estado, por lo que sabe cómo evitarlos. Los oligarcas que han criticado sus acciones o se han caído de rascacielos, o han muerto en extrañas circunstancias, por lo que su gente lo va a mantener. Y si, hipotéticamente, a Putin le da un infarto mañana, tampoco creo que llegase un cambio democrático, sería presidente uno de sus aliados.