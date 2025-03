Rusia y Ucrania se intercambian ataques con drones

Rusia ha lanzado este miércoles la tercera andanada de ataques nocturnos contra Ucrania de los últimos seis días. Las fuerzas de Kiev, por su parte, ... han atacado distintos objetivos en suelo ruso haciendo uso de aparatos voladores no tripulados. El más devastador ha provocado un inmenso incendio, aún sin extinguir, en un depósito de combustible cerca del puerto de Tamán, en la región de Krasnodar, frente al puente de Kerch.

Los drones rusos también han alcanzado una planta petrolífera ucraniana en la zona de Kirovograd, en la localidad de Kropivnitski, según ha reportado el jefe de la Administración militar local, Andrii Raikóvich, quien ha asegurado que no hubo víctimas. Durante la madrugada de este miércoles, varias regiones de Ucrania, incluida la de Kiev, han sufrido otro ataque masivo, el tercero en menos de una semana, aunque esta vez no con misiles, sino con drones kamikazes de fabricación iraní Shahed 136, ha asegurado las autoridades ucranianas.

En Kiev, las autoridades ha dicho que la defensa antiaérea pudo derribar todos los drones, sin especificar su número. La Fuerza Aérea ucraniana, por su lado, ha precisado que fueron 26 Shahed los que participaron en la incursión, 21 de ellos fueron derribados, siete de ellos en la región de Dnipró. Uno de los aparatos, sin embargo, alcanzó un edificio oficial, según palabras a través de Telegram del jefe de la Administración militar regional, Sergui Lisak. El inmueble se incendió, pero sin causar muertos ni heridos.

En Jersón, sin embargo, los civiles han tenido menos suerte, los drones rusos han golpeado el único hipermercado operativo con un balance de tres muertos y cinco heridos. En Tokárevka, también en la región de Jersón, un hombre pereció al explotar un Shahed en el patio de su casa, asegura el departamento de Policía local citado por las agencias ucranianas. También la región de Mykolaiv fue blanco de los ataques. Su gobernador, Vitali Kim, ha dicho que se detectaron dos drones, uno de los cuales fue derribado y el otro cayó a orillas del río Dniéper, cerca de la localidad de Ochákov, en el pequeño poblado de Kutsurub, en donde se produjo un incendio en una vivienda privada, aunque sin que se tuvieran que lamentar consecuencias letales.

Mientras tanto, los bomberos luchan contra el fuego en el depósito de combustible en las inmediaciones de Tamán (Krasnodar). La agencia rusa TASS, que cita fuentes de los servicios de emergencia, ha confirmado que el ataque fue llevado a cabo por un dron, probablemente ucraniano. «El incendio de un tanque con productos derivados del petróleo en el territorio de la empresa JSC Tamanneftegaz se produjo como resultado de la caída de un dron», ha asegurado el interlocutor de TASS, subrayando también que no hay víctimas. Las autoridades de Krasnodar sostienen que el incendio no representa un peligro para la población y no está prevista ninguna evacuación.

Así mismo, artefactos voladores ucranianos golpearon fortificaciones rusas en la región de Bélgorod, en donde se contabilizó un herido, y alcanzaron un aeródromo militar en la vecina región de Briansk, ambas fronterizas con Ucrania. Según el canal de Telegram Baza, ha resultado dañado un avión An-124. Al parecer, en la incursión tomaron parte cinco drones ucranianos y tampoco se reportaron víctimas. Igualmente en Briansk, el 1 y 2 de mayo, la vía férrea ha sufrido dos voladuras con bombas de fabricación casera. En ambos casos, como consecuencia de las explosiones, trenes de carga compuestos fundamentalmente por cisternas descarrilaron.