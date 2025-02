Moscú y Kiev retoman los canjes tras la muerte de 65 prisioneros en un traslado

El derribo hace una semana de un avión militar ruso Iliushin-76, que llevaba supuestamente a bordo 65 prisioneros ucranianos para ser canjeados, hizo que ... el Kremlin cuestionara la posibilidad de continuar intercambiando los soldados capturados en ambos bandos. No obstante, este miércoles Kiev y Moscú reanudaron esta práctica.

El Ministerio de Defensa ruso anunció en su web y en su canal de Telegram que 195 de sus militares han sido permutados por otros tantos ucranianos, aunque Volodímir Zelenski sostuvo los compatriotas «que regresaron a casa del cautiverio» fueron 207. Según sus palabras, se trata del intercambio número 50 desde el comienzo de la guerra, que eleva a más de 3.000 el número de militares ucranianos liberados.

Hace una semana, tras la catástrofe sufrida en la región rusa de Bélgorod por un avión militar ruso Iliushin-76 con 74 personas a bordo, de ellas presuntamente 65 prisioneros ucranianos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, puso en duda la continuación de los canjes. Este miércoles, preguntado por la marcha de las investigaciones para dilucidar qué pasó exactamente, Peskov se limitó a responder que las pesquisas «continúan» sin aportar ningún detalle adicional.

Poco después, Vladímir Putin dijo en una reunión con varios funcionarios que «el avión fue abatido por un sistema Patriot estadounidense. Un examen ya lo ha demostrado». Al mismo tiempo, admitió que Ucrania podría haber derribado el aparato por negligencia. «Las Fuerzas Armadas de Kiev derribaron nuestro avión, en el que viajaban 65 de sus propios militares destinados a un canje. Uno se pregunta por qué hicieron esto. No sé. No lo entiendo», añadió el presidente ruso, subrayando que, incluso si el avión fue alcanzado por accidente, «sigue siendo un crimen». «Las autoridades ucranianas dijeron en alguna parte que les gustaría llevar a cabo una investigación internacional y nosotros insistimos en que se realice, pero no hay organizaciones oficiales dispuestas a ello», añadió.

Sin pruebas

La Dirección General de Inteligencia de Ucrania (GUR) aseguró este miércoles que «Rusia aún no ha aportado ninguna prueba de la presencia de prisioneros ucranianos a bordo del avión». Según su portavoz, Andréi Yúsov, las dudas aumentan «debido a la negativa de Moscú a entregar los cuerpos de los muertos, así como a realizar una investigación internacional sobre las circunstancias del desastre». Yúsov insistió en las sospechas de que el avión transportara armas y municiones y no prisioneros. Volvió a denunciar también el hecho de que Rusia no les informara con antelación sobre sus intenciones de trasladar a los militares capturados ese día y por esa ruta.

La Dirección General de Inteligencia de Kiev aseguró hace una semana que no recibió la información necesaria de la parte rusa para llevar a cabo el canje de prisioneros en condiciones seguras. En un mensaje a través de Telegram, la GUR deploró que no recibiera comunicación «de la necesidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo en la zona de la ciudad de Belgorod durante un cierto período de tiempo, como se ha hecho repetidamente en el pasado».

Y recalcó que «el aterrizaje de un avión de transporte en una zona de combate de treinta kilómetros no puede ser seguro y, en cualquier caso, debe ser discutido por ambas partes. De lo contrario se pone en peligro todo el proceso de intercambio».