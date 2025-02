Rusia se prepara para reanudar los ensayos nucleares

En el marco de la reunión anual del Foro de Valdái, la localidad rusa en donde nació este Club Internacional de Discusión Política, el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, dijo este jueves que Rusia debería revocar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos ... Nucleares (TPCE), lo que abriría la puerta a reanudar las pruebas atómicas ya que, según subrayó, Estados Unidos lo firmó, pero no lo refrendó.

Putin aseguró, no obstante, que Rusia «no necesita ahora realizar ensayos» puesto que «casi ha completado la producción de nuevas armas estratégicas». Puso como ejemplo el misil de crucero intercontinental Burevéstnik (petrel) -capaz no sólo de portar carga atómica, sino que su propulsión es también nuclear- cuyas pruebas, según el Kremlin, han sido ya llevadas a cabo con éxito. También habló del misil balístico intercontinental superpesado Sarmat, asimismo probado y listo para su fabricación masiva. De ahí, explicó, que no hagan falta más ensayos de índole nuclear.

La Duma Estatal (la Cámara baja del Parlamento ruso) abordará la revocación del tratado en su próxima reunión

Sin embargo, pocas horas después de que el jefe del Kremlin pronunciara tales palabras, Viacheslav Volodin, el presidente de la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento ruso), anunció que los diputados se proponen abordar de inmediato la revocación del TPCE. «En la próxima reunión discutiremos de forma definitiva la cuestión de la revocación de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares», afirmó. En su opinión, «la situación en el mundo ha cambiado (…) Washington y Bruselas han desatado una guerra contra nuestro país». La reacción del órgano legislativo al discurso de Putin parece no dejar dudas sobre el hecho de que Rusia se dispone a abandonar el TPCE para poder ensayar las explosiones atómicas que estime necesarias.

A 21 de abril de 2023, el TPCE ha sido firmado por 186 estados y ratificado por 177 países. Para que el tratado entre en vigor, debe ser firmado y ratificado por los 44 estados enumerados en el tratado que tienen energía nuclear o reactores de investigación. De los países cuyo refrendo es necesario, India, Corea del Norte y Pakistán no han rubricado el documento. Y Egipto, Israel, Irán, China y Estados Unidos no le han dado el visto bueno definitivo.

Advertencia a Washington

De momento, el acuerdo no ha entrado plenamente en vigor. Por eso Rusia puede legalmente retirar la ratificación del documento, aunque la decisión correspondiente debe ser tomada por la Duma.

El Ministerio de Exteriores ruso sostiene que Estados Unidos está preparando a la Comunidad Internacional para abandonar la moratoria sobre los ensayos nucleares. El representante permanente adjunto de la Federación de Rusia en Ginebra, Andréi Beloúsov, ha advertido que Washington está creando nuevas armas nucleares y que «llegará el momento en que las utilizará en la práctica».

Una reanudación de las pruebas nucleares por parte de Rusia, Estados Unidos o ambos sería desestabilizadora en el actual momento de tensión

Una reanudación de las pruebas nucleares por parte de Rusia, Estados Unidos o ambos sería profundamente desestabilizadora y preocupante en un momento en que las tensiones entre los dos países son las más agudas desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. En las cinco décadas transcurridas entre 1945 y la aparición del TPCE de 1996, se llevaron a cabo más de 2.000 ensayos atómicos, 1.032 de ellos por los estadounidenses y 715 por la Unión Soviética, según Naciones Unidas. La URSS hizo pruebas por última vez en 1990 y EE UU en 1992. Después, según las mismas fuentes, India realizó dos en 1998, Pakistán otro par en 1998 y Corea del Norte en 2006, 2009, 2013, 2016 (dos veces) y 2017.

El primer ensayo nuclear de la historia (Trinity) se llevó a cabo en Los Álamos, en el desierto de Nuevo México, el 16 de julio de 1945 en el marco del Proyecto Manhattan dirigido por Robert Oppenheimer. El TPCE fue adoptado el 10 de septiembre de 1996 en la Asamblea General de Naciones Unidas. Prohíbe efectuar explosiones nucleares de prueba en todo el planeta, sean subterráneas, en la atmósfera o en el mar.