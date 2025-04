Rusia niega una matanza de civiles en Ucrania al asegurar que el tren bombardeado era militar

Putin ordena aumentar un 10% el contingente de su Ejército

En plena escalada bélica en Ucrania y con la tensión desbordada con Occidente, el presidente ruso, Vladímir Putin, firmó este jueves un decreto para incrementar en un 10% el número de militares de su Ejército. En virtud de la nueva orden publicada ayer por el Gobierno y que entrará en vigor el próximo 1 de enero, las Fuerzas Armadas pasarán a tener dos millones de efectivos, de los que 1,15 serán soldados; en comparación con los 1,9 millones de miembros que se contabilizaban hace cinco años, en 2017.

Sin contar el personal civil, esto representa un aumento de 137.000 militares, es decir, más de una décima parte de la fuerza de combate actual. La medida, cuyas razones no explica el decreto, parece encaminada a contrarrestar las numerosas bajas registradas en el bando ruso desde que se inició la invasión el pasado 24 de febrero. No obstante, por el momento el Kremlin no ha ordenado ninguna movilización general.

A pesar del hermetismo de Moscú, un alto responsable del Pentágono estadounidense estimó a principios de agosto que unos 80.000 militares a las órdenes de Putin habrían muerto o resultado heridos en estos seis meses de guerra.

Del lado ucraniano, que cuenta con el apoyo militar de Occidente, se reconoció el lunes la muerte de 9.000 soldados desde el inicio del conflicto. No obstante, según los observadores, el balance podría ser en realidad muy superior.