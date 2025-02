Rusia se ve forzada a elevar la edad máxima de reclutamiento para abastecer a su Ejército

La Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó este martes en tercera y definitiva lectura las enmiendas a una ley para elevar la ... edad máxima de reclutamiento obligatorio para el servicio militar de los 27 años a los 30. Ello supone que podrán ser alistados todos los varones de 18 a 30 años a partir del próximo 1 de enero.

Se trata de la mayor reforma militar tras la desintegración de la Unión Soviética y parece pretender la reposición de las tropas rusas en un momento en el que sufren serias bajas en el frente ucraniano con la ofensiva prácticamente en punto muerto. La idea sería trasladar a guarniciones profesionales desperdigadas por Rusia para luchar en Ucrania y suplirlas por soldados de reemplazo a fin de que esas zonas no queden desprotegidas ante un hipotético ataque desde el exterior. De ahí la urgente necesidad de más reclutas.

Inicialmente se había previsto subir tanto el límite inferior como el superior de la edad de incorporación a filas pero, según el texto final, los topes simplemente se amplían. El presidente del comité parlamentario de Defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, habló al principio de un periodo de transición, con una modificación gradual de los años, pero después se anunció un cambio de golpe.

Esta nueva norma hará que puedan ser reclutados muchos más rusos. La ampliación de la frontera de edad entre los 18 y los 30 años, según Kartapólov, hará que puedan ser incorporados al Ejército dos millones de personas más que con el anterior rango (hasta los 27). Entrarán a filas, en total, más de nueve millones de jóvenes, sostiene el investigador del Instituto de Política Económica Gaidar, Ígor Efrémov, en 'Moscow Times'.

En 2025, según su cálculo, serán movilizados 9,13 millones de reclutas, en 2026 la cifra será de 9,16, en 2027 ascenderá a 9,28 millones y para 2030 se situará en casi 10. Se trata así de lograr, según Kartapólov, el número suficiente para «una gran movilización». De cara al reclutamiento de la pasada primavera fueron convocadas 147.000 personas y, con el fin de «estabilizar esa cifra y tener a quién seleccionar, estamos ampliando los límites correspondientes», explicó.

Incremento de las multas

Al mismo tiempo, la Cámara Baja introdujo enmiendas a la ley de citaciones electrónicas adoptada en abril. Según el borrador, que ya ha sido aprobado en segunda lectura, los ciudadanos seleccionados por la oficina de alistamiento que hayan recibido el documento no podrán ya salir del país. Se han elevado, además, las multas para quienes no acudan de inmediato a los comisariados militares de 3.000 rublos a 30.000 (de 30 euros a 300).

En su contexto 1.500 millones de euros desembolsará la UE en ayuda macrofinanciera a Ucrania, según anunció este martes el Consejo. Constituye la sexta partida del paquete anual de 18.000 millones con el que Europa apoya las necesidades presupuestarias de Kiev.

Putin prevé visitar China en octubre El presidente ruso «tiene la intención» de visitar China en octubre, por invitación de su homólogo, Xi Jinping, según declaró este martes el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. Sería el segundo viaje del jefe del Kremlin al exterior desde el inicio de la guerra. Anteriormente acudió a Irán.

Dos personas fallecieron el lunes en un ataque de Rusia con munición de racimo contra la localidad de Kostantinovka.

Las empresas que no faciliten datos de los empleados susceptibles de ser movilizados también podrán ser sancionadas con multas de hasta 500.000 rublos (unos 5.000 euros). Anteriormente, las citaciones debían entregarse en persona, lo que permitió que muchos pudieran eludir la primera oleada de reclutamiento, cambiando de domicilio o saliendo al extranjero.

En un intento baldío de tranquilizar a la población, Kartapólov dijo el lunes que las nuevas enmiendas a la ley de alistamiento «han sido redactadas pensando en una gran guerra, en una movilización general». Las autoridades rusas insisten en que no es el caso actual ya que lo que discurre en Ucrania, según su discurso, es una Operación Militar Especial, no un conflicto bélico. Desde el Kremlin también se afirma que no habrá movilización general y que quienes cumplen su servicio militar de un año no serán enviados a Ucrania, a menos que lo deseen.

Sin embargo, el diputado añadió que «ahora huele ya a esa gran guerra», dejando caer una escalada bélica. El presidente ruso, Vladímir Putin, recrimina constantemente a Occidente por suministrar armas a Ucrania alimentando, según él, un conflicto mayor y situando al mundo «en una situación muy peligrosa». Las enmiendas aprobadas este martes en la Duma deberán pasar ahora por el Consejo de la Federación (Cámara Alta) antes de que el jefe del Kremlin estampe su firma.

En abril, el Parlamento ruso ya aprobó de urgencia una ley para facilitar la movilización a base de enviar citaciones a los lugares de trabajo y por vía digital. A quienes trataban de escabullirse les privaban de la posibilidad de trabajar por cuenta ajena, recibir créditos o disponer de vivienda, vehículo y hasta de la tarjeta SIM para su teléfono.

Putin decretó la «movilización parcial» de reservistas el 21 de septiembre de 2022 con el objetivo declarado, según el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, de reclutar 300.000 efectivos, una tarea que, según dijo, se completó poco más de un mes después. Entonces, Shoigú le aseguró al jefe del Kremlin que «no se prevén acciones adicionales. Los comisariados militares, en el marco de la operación militar especial, seguirán reclutando tropas, pero sólo aceptando voluntarios o candidatos que hayan cumplido el servicio militar bajo contrato».