Rusia exige al Grupo Wagner ceder el control de sus mercenarios

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ordenó este domingo que cualquier destacamento de voluntarios, incluidos los mercenarios del Grupo Wagner, debe integrarse al ejército ... ruso y, por tanto, firmar contratos con la cartera para legalizar su situación. La orden del funcionario establece que «los documentos deberán firmarse antes del 1 de julio, lo que dará a las formaciones el estatus legal necesario, creará enfoques comunes para organizar el apoyo integral y el cumplimiento de sus tareas».

Sin embargo, el jefe de los mercenarios, Evgueni Prigozhin, dijo este domingo que sus hombres no firmarán «jamás». «Wagner está absoluta y completamente subordinado a los intereses de Rusia y de forma directa al Comandante en Jefe», el presidente Vladímir Putin, escribió este domingo Prigozhin en su canal de Telegram. «La mayoría de las unidades militares no tienen tanta eficiencia como los Wagner, y se debe a que el titular de Defensa no es capaz de gestionar con normalidad las tropas», sostuvo.

Frente a los anuncios de Kiev sobre los avances en zonas ucranianas bajo control ruso, el titular de Defensa ruso desmiente que tal ofensiva esté teniendo éxito y asegura que los ataques son repelidos. «Durante las últimas horas, las fuerzas de Kiev han llevado a cabo intentos fallidos de avanzar en las direcciones del sur de Donetsk y Zaporiyia», aseguró este domingo el portavoz castrense ruso, Ígor Konashénkov.

Según sus declaraciones, las tropas rusas con el apoyo de la aviación «derrotaron» a varias brigadas ucranianas en el área de las localidades de Novodonétskoye, Neskúchnoye, Storozhevoye y en la granja estatal Oktiabr de la República Popular de Donetsk. «En la dirección de Zaporiyia, las unidades defensoras, los ataques aéreos y la artillería del grupo de fuerzas ruso Vostok repelieron en un día tres ataques enemigos desde los asentamientos de Novodanilovka, Málaya Tokmachka y Novopokrovka», afirmó Konashénkov y añadió que «también fue derrotada la columna de vehículos blindados de la brigada ucraniana de asalto de montaña 128, que avanzaban hacia el sur».

Rechazo a negociar El portavoz de Putin afirma que «no hay fundamento para dialogar» con Zelenski

El parte aseguraba además que los soldados rusos hacen frente a las ofensivas ucranianas en el área de Marinka y Avdivka, ambas en la región de Donetsk, en donde informaba de «ocho ataques repelidos». Según Konashénkov, hubo también ataques en Kupiansk, en Járkov, constatando así que el ejército ucraniano está contraatacando en un amplio frente.

Militares condecorados

Poco después de la comparecencia de Konashénkov, su jefe, el ministro de Defensa ruso Shoigú, entregó medallas a militares que se han destacado durante la Operación Militar Especial -como han definido las autoridades rusas a la invasión de Ucrania-. En la televisión pública rusa, Shoigú aparecía entregando la estrella de oro de Héroe de Rusia, el máximo honor militar en el país, a soldados que dijeron haber abatido tanques Leopard alemanes y vehículos occidentales.

Shoigú también informó este domingo de que «las tropas ucranianas intentaron sin éxito atacar el buque Priazovie de la Flota del Mar Negro», y precisó que contra el navío ruso fueron empleados «seis drones» durante la noche cuando «garantizaban la seguridad de los gaseoductos turcos Turkish Stream y Blue Stream, en la zona del sudeste del mar Negro», infraestructuras que surten de gas ruso a Turquía.

Volviendo a la posibilidad de que una negociación con Ucrania para acabar la guerra, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este domingo en una entrevista que «ahora no hay fundamento, ni siquiera débil, para dialogar» con Kiev.