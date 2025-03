Rusia corta el suministro de gas a Letonia

Rafael M. Mañueco Sábado, 30 de julio 2022, 10:00 | Actualizado 13:44h. Comenta Compartir

Desde este sábado, 30 de julio, el gigante energético ruso Gazprom ha detenido el suministro de gas a Letonia. Según señala la compañía a través de un comunicado, el cese del fluido se debe a la «violación de las condiciones sobre la selección del gas», aunque no especifica a qué incumplimientos se refiere en particular.

La empresa letona que opera el transporte de gas, Conexus Baltic Grid, ha confirmado el corte del suministro. Ayer, la compañía letona Latvijas Gaze reconoció que estaba comprando gas ruso, no a Gazprom directamente, sino a través de un intermediario al que paga en euros, no en rublos como está exigiendo Moscú al resto de los clientes europeos como respuesta a la política de sanciones.

Durante 2021, aproximadamente el 90 % del gas adquirido por Letonia provenía de Rusia. El pasado mes de junio, el primer ministro letón, Arturs Krisjanis Karins, anunció que su país no continuaría importando gas ruso y señaló que el fluido quedaría definitivamente interrumpido a partir del 1 de enero de 2023.

A principios de abril, Conexus Baltic Grid anunció que Letonia, Estonia y Lituania detenían la compra de gas ruso a través de Gazprom directamente por la guerra en Ucrania y la pérdida de confianza hacia Moscú. El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, pidió al resto de la UE seguir el ejemplo de los países bálticos.

Rusia ha cortado el gas en las últimas semanas a Bulgaria, Polonia, Finlandia Dinamarca y Holanda, aduciendo diversos pretextos, sobre todo la negativa a pagar en rublos. Alemania, que sigue recibiendo gas ruso aunque con una disminución paulatina de los volúmenes, cree que el presidente Vladímir Putin está empleando esta política contra la UE para presionar en la línea de un levantamiento de las sanciones decretadas a raíz de la invasión de Ucrania.

Desde el pasado miércoles, Gazprom decidió limitar de nuevo los suministros de gas a Europa por el gaseoducto Nord Stream-1 a 33 millones de metros cúbicos diarios, lo que supone una reducción del 20%. La causa esgrimida fue una vez más la necesidad de acometer el mantenimiento de otra turbina de bombeo. «La capacidad productiva de la estación de compresión de Portóvaya pasará a 33 millones de metros cúbicos el 27 de julio», anunció la empresa energética rusa, precisando que supone «alrededor del 20% de la capacidad del gasoducto», frente al 40% que tenía hasta ese momento. También supuestamente mermada por la ausencia de la turbina enviada a reparar a Canadá.

En junio, Rusia ya recortó en dos ocasiones las entregas de gas con el pretexto de que el gasoducto no podía funcionar con normalidad sin la turbina en reparación en Canadá, subrayando que no ha sido devuelta todavía por culpa de las sanciones. El grupo alemán Siemens Energy, responsable del mantenimiento de la turbina, afirmó entonces que no había «ninguna relación entre la turbina y las reducciones de gas».

Pero, ayer viernes, Gazprom advirtió que «Moscú solo puede aceptar la turbina reparada si recibe garantías de la UE y Gran Bretaña de que no se aplicarán las sanciones occidentales», según palabras del subdirector de la compañía, Vitali Markélov, lo que pone de manifiesto que la cuestión de las turbinas no es más que un excusa para apretar energéticamente a Europa y que el verdadero objetivo del Kremlin es lograr el levantamiento de las sanciones.

