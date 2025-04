Rusia advierte de que «no puede haber perdón» para los asesinos de Dúguina «La última vez que hablé con ella me dijo: papá me siento una guerrera», relata el intelectural ultracionalista ante cientos de personas reunidas en Moscú en un extraoficial funeral de Estado

anje ribera Martes, 23 de agosto 2022, 14:46 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

Cientos de personas se congregaron este martes en Moscú en un extraoficial funeral de Estado para despedir a Daria Dúguina, hija del destacado intelectual ultranacionalista ruso Alexander Duguin, asesinada el sábado en un atentado con bomba, que Rusia atribuye a Ucrania. Kiev niega cualquier responsabilidad en la muerte y rechaza la acusación.

Duguin, un defensor de la invasión de Ucrania que dice ser cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, podría haber sido el blanco intencional del ataque que mató a su hija, de 29 años.

De forma paralela al sepelio, el jefe de la diplomacia del Kremlin, Serguéi Lavrov, aseguró que no habrá «ninguna piedad« para los asesinos. «Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón. No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores», dijo en una conferencia de prensa.

Los allegados de Dúguina, muchos de ellos con flores, ofrecieron sus respetos en un salón del centro Ostankino TV de Moscú, donde un retrato suyo en blanco y negro se colocó sobre su féretro abierto.

«Una heroína»

Duguin y su esposa, ambos vestidos de negro, se sentaron junto al ataúd de su hija. «Ella murió por el pueblo, por Rusia, en el frente. El frente es aquí«, expresó el padre al inicio de la ceremonia. «No tenía miedo, la verdad, y la última vez que hablé con ella, me dijo: papá, me siento una guerrera, me siento una heroína», añadió durante una ceremonia que ha durado cerca de dos horas, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Durante el sepelio han intervenido asimismo el político Leonid Slutski, así como el vicepresidente de la Duma, Sergei Neverov, y el fundador y propietario del canal de televisión Tsargrad, Konstantin Malofiv.

Duguin, de 60 años, se dio a conocer en los años 1990 en el caos intelectual que surgió tras la disolución de la Unión Soviética. Había sido un disidente anticomunista en los últimos años de la URSS. El intelectual de frondosa barba y aires de profeta asegura tener influencia ideológica sobre Putin.

El gobernante ruso se ha vuelto cada vez más hostil hacia Occidente y algunos consideran que Duguin, llamado el 'Rasputín de Putin' o 'el cerebro de Putin', tiene algo de responsabilidad en esto.

Putin nunca lo apoyó públicamente, pero el lunes el Kremlin divulgó un mensaje de pésame del presidente, en el cual denunció el «vil crimen» que mató a Dúguina, una figura mediática en televisiones pro-Kremlin, como Russia Today y Tsargrad. El presidente recordó a la víctima como una mujer «brillante» y «con un verdadero corazón ruso».

Dúguina murió el sábado mientras conducía en una autopista en las afueras de Moscú al estallar una bomba colocada en su vehículo. Rusia afirma que los servicios de inteligencia ucranianos son responsable del ataque, algo que Kiev rechaza. Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) señaló incluso como autora material a una mujer supuestamente huída hacia Estonia. La supuesta asesina, una ciudadana ucraniana llamada Natalia Vovk Pavlova, llegó a Rusia el pasado 23 de julio junto con su hija de 12 años, Sofia Shaban Mijailovna.

Tras esta versión por parte de las autoridades del Kremlin sobre el asesinato de la periodista, el ministro de Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, consideró una «provocación» esta investigación por parte de la inteligencia rusa que, según Reinsaluy, intenta presionar a Tallín para que modifique su actual política contra Moscú.

Papel de Estonia

Estonia ha explicado, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, que puede compartir información sobre las personas que ingresan o salen del país siempre que sean casos «prescritos por la ley». Así, «la acusación del FSB ruso», que les llegó a través de un «canal de propaganda del Kremlin», «no es una de ellas».

Tallín prohíbe el ingreso al país de aquellos ciudadanos rusos que cuenten con visados Schengen expedidos por Tallín. Vovk accedió al país en un automóvil Mini Cooper con matrícula de Donetsk, aunque no está claro qué tipo de visa portaba.

De hecho, el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ya cuestionó la propaganda rusa de «mundo ficticio» de Moscú en su perfil oficial de Twitter, asegurando que no se ha encontrado la visa de Estonia.