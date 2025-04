Rusia confirma el traslado del opositor Navalni a otra prisión tras una semana desaparecido

Tras diez días sin saberse el paradero del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, que cumple una condena de 19 años de cárcel, este viernes el ... Servicio Federal Penitenciario de Rusia (FSIN en su siglas en ruso) ha emitido un comunicado asegurando que «abandonó la región de Vladímir (…) partió hacia un centro penitenciario en otra región». Esta nota, según las agencias rusas, fue leída durante una vista del Tribunal Regional de Vladímir mientras abordaba la demanda presentada por el disidente sobre sus condiciones de reclusión.

El escrito del FSIN, fechado el día 12 de diciembre, indica que el principal adversario del Kremlin fue enviado a otra prisión «de conformidad con el veredicto del Tribunal Municipal de Moscú del 4 de agosto de 2023, que entró en vigor legalmente». Su llegada al nuevo lugar de reclusión «será notificada en el marco de la legislación vigente», se asegura en el documento dado a conocer ante el tribunal.

La portavoz de Navalni, Kira Yarmish, ha confirmado que, efectivamente, los abogados recibieron tal comunicación, pero sin especificar todavía en que nuevo penal de «régimen severo» deberá cumplir la pena. El FSIN señala también que el traslado se produjo el pasado día 11 de diciembre. «Permítanme recordarles que los letrados no han visto a Alexéi desde el 6 de diciembre. No sabemos por qué no les permitieron reunirse con él si todavía estaba en la colonia penitenciaria número 6 de Vladímir», ha lamentado Yarmish.

Ausencia en varias vistas

Al dirigente opositor, no sólo no se le permitió hablar con sus abogados, sino que tampoco pudo tomar parte de forma telemática en las audiencias judiciales relacionadas con su denuncia por mal trato. La dirección de la cárcel alegó que fueron «motivos técnicos», en particular un supuesto corte del fluido eléctrico, lo que impidió esas conexiones por videoconferencia. Ahora, tras la información llegada del FSIN, el Tribunal Regional de Vladímir ha aplazado la vista al 18 de diciembre o «hasta que se esclarezca el paradero» del reo, es decir a qué colonia de régimen severo ha sido enviado.

La Presidencia «no tiene ni deseo ni posibilidad de hacer seguimiento de la situación de los presos» Dmitri Peskov Portavoz del Kremlin

En Rusia hay una treintena de prisiones de régimen especial en donde cumplen condena personas sentenciadas a cadena perpetua o reincidentes especialmente peligrosos. En estos centros los presos están sometidos a un estricto control. Fuera de la celda deben moverse en posición de cisne, con el tronco doblado hacia adelante y las manos en la espalda y levantadas hacia arriba, asemejando las alas del ánade. Su correspondencia y visitas están significativamente limitadas.

Navalni, además de la condena de 19 años en régimen severo del pasado agosto, reconocido culpable de «extremismo», tiene otras causas pendientes, la última por «vandalismo», lo que podría aumentar todavía más el periodo de estancia en la cárcel. Preguntado esta semana sobre el paradero de Navalni, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó dar detalles afirmando que la Presidencia «no tiene ni deseo ni posibilidad de hacer seguimiento de la situación de los presos».