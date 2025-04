Rusia bloquea el Acuerdo de No Proliferación Nuclear por sus alusiones a la planta de Zaporiyia La delegación del Kremlin en la ONU se negó a firmar un texto que instaba a Moscú a devolver el control de la central a Ucrania

caroline conejero Nueva York Sábado, 27 de agosto 2022 | Actualizado 28/08/2022 12:47h. Comenta Compartir

Después de cuatro semanas de debate y negociaciones entre 151 países en la sede de la ONU, en Nueva York, Rusia bloqueó en la madrugada de ayer el Acuerdo de No Proliferación Nuclear (TNP), debido a una cláusula sobre el control de la planta de energía de Zaporiyia en Ucrania. La negativa rusa a firmar la declaración conjunta, considerada crucial, en la conferencia de revisión a sus 50 años del Tratado de No Proliferación Nuclear, asesta un duro golpe a las esperanzas por mantener un régimen de control de armas internacional y del intento de frenar la reavivada carrera armamentista.

La sesión de clausura se pospuso durante más de cuatro horas por la negativa de Rusia a aceptar una larga declaración de apoyo al TNP, que incluía una cláusula que destacaba «la importancia primordial de garantizar el control de las instalaciones nucleares por parte de las autoridades competentes de Ucrania… como la planta de energía nuclear de Zaporiyia». Una crítica abierta a la toma de control por las fuerzas militares rusas de la mayor instalación atómica de Europa poco después de la invasión de Ucrania, un acto que ha generado temores de un desastre nuclear.

La alarma sobre esta posibilidad se elevó el jueves, cuando Rusia desconectó temporalmente la planta de la red eléctrica ucraniana, aunque la conexión fue restablecida de nuevo al día siguiente.

La delegación rusa en la ONU, la única que se mostró en contra del texto acordado, culpó del fracaso de la conferencia a Kiev y a sus «protectores», y calificó las negociaciones de «juego unilateral». Después de pronunciar su declaración, los representantes de Moscú abandonaron la conferencia de Naciones Unidas.

El subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Igor Vishnevetski, señaló en la retrasada reunión final que «lamentablemente» no había consenso sobre el documento. Vishnevetski insistió en que muchos países, no solo Rusia, estaban en desacuerdo con «una gran cantidad de temas» del último borrador de 36 páginas.

La conferencia de revisión del TNP entre los 191 Estados miembros se lleva a cabo cada cinco años, aunque la que debía haberse celebrado en 2020 fue retrasada a este ejercicio a causa de la pandemia de Covid-19. Esta es la segunda conferencia de revisión quinquenal que no logra sacar adelante una declaración conjunta que refrende el compromiso con los objetivos del tratado inicial. La última vez que se logró un acuerdo, que además fue solo parcial, tuvo lugar hace doce años. La anterior conferencia de revisión, en 2015, terminó sin acuerdo debido a serias diferencias sobre el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio.

Alcanzado en 1968, el pacto original TNP vinculaba a los países con armas nucleares a desarmarse y a los países sin armas de este tipo a no adquirirlas. En el momento del acuerdo había cinco potencias atómicas reconocidas (EE UU, Unión Soviética, China, el Reino Unido y Francia), aunque para entonces Israel ya había desarrollado en secreto su propia arma nuclear. Actualmente nueve países poseen cabezas nucleares (además de los mencionados, India, Pakistán y Corea del Norte).

«Impensable» guerra

El presidente de esta última conferencia, el embajador argentino Gustavo Zlauvinen, señaló que el borrador final representaba los mejores esfuerzos para abordar puntos de vista divergentes y lograr un resultado progresivo, en un momento de la historia cada vez más asolado por conflictos y, aún más alarmante, la creciente perspectiva de una «impensable» guerra nuclear.

Por su parte, la directora del programa de Eurasia del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, Sarah Bidgood, señaló que aun con el veto ruso, el TNP no está roto de manera irreparable, dado que contó con el apoyo de todos los demás países que aceptaron el texto. Bidgood resaltó la trascendente importancia que ha adquirido el control de la proliferación nuclear con la guerra de Rusia en Ucrania. La directora, que comparó el momento presente con los tiempos más oscuros de la Guerra Fría, destacó que la última sesión de la conferencia no augura un buen futuro para la diplomacia en el tema de control de armas nucleares.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, Beatrice Fihn, resaltó el «muy peligroso juego» que están llevando a cabo Rusia, EE UU, Francia, el Reino Unido y China, que diluyeron el texto final del pacto. Fihn enfatizó la urgencia de impulsar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares (TPNW), de 2021, ratificado ya por 66 Estados, ya que si el TNP continúa fallando «nos quedaremos sin nada».