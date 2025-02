Rusia asume la presidencia mensual de turno del Consejo de Seguridad de la ONU

Rusia asumió este sábado la presidencia de turno mensual del Consejo de Seguridad de la ONU entre el estupor de Ucrania y las críticas de los países occidentales a Moscú. Cada uno de los 15 miembros -cinco permanentes, entre los que figura la propia Rusia, ... y 10 rotatorios- que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asumen la presidencia de este órgano durante un mes. La última vez que Rusia lo presidió fue, precisamente, en febrero de 2022, cuando lanzó su invasión militar sobre Ucrania.

Ahora sucede además que es la primera vez que el máximo dirigente de un país que preside el Consejo de Seguridad de la ONU tiene una orden de detención internacional por crímenes de guerra. Una orden que fue emitida por el Tribunal Penal Internacional el mes pasado por la deportación forzosa a Rusia de menores de orfanatos ucranianos.

La presidencia del Consejo de Seguridad no otorga especiales prerrogativas, aunque el embajador de Moscú ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró este sábado a la agencia oficial de noticias rusa, TASS, que dirigir este órgano durante el mes de abril les permitirá «supervisar» determinados debates, incluido el relativo al del control de armas, para lo que plantearán la necesidad de «un nuevo orden mundial» que «sustituya al orden unipolar».

Ucrania, que desde su invasión lleva pidiendo insistentemente la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, expresó su rechazo más absoluto a esta circunstancia que su ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba, califica de «un mal chiste» vinculado al Día de los Inocentes en la tradición anglosajona, el April's Fool Day, que se celebra precisamente el 1 de abril.

La presidencia rusa del Consejo de Seguridad es «una bofetada en el rostro de la comunidad internacional», afirmó este sábado Kuleba en su cuenta de Twitter. «Insto a los miembros actuales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a frustrar cualquier tentativa de Rusia de abusar de su presidencia», tuiteó el ministro de Exteriores ucraniano.

Lavrov dirigirá las sesiones

Estados Unidos también lamentó este hecho. «Un país que viola la Carta de la ONU de manera flagrante y que invade a su vecino no tiene sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. No obstante, reconoció que no es posible impedir que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad y con derecho de veto -al igual que la propia EE UU, Reino Unido, Francia y China-, pueda asumir el puesto. «Desgraciadamente, Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y no existe ninguna vía jurídica internacional viable para cambiar esa realidad».

Pero las críticas no afectan a Moscú, que ha anunciado que su delegación ante la ONU será dirigida por el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, quien tiene previsto presidir una reunión del Consejo de Seguridad sobre «multilateralismo efectivo», a finales de este mes, así como un debate sobre Oriente Medio el próximo 25 de abril.