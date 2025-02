Rusia asegura que sus servicios secretos ya confirmaron la autoría de Kiev en el asesinato de Dúguina

rafael m. mañueco Moscú Jueves, 6 de octubre 2022, 15:21 Comenta Compartir

A juicio del Kremlin, es «positivo» que la Inteligencia de Estados Unidos haya situado el Gobierno ucraniano detrás del atentado del pasado 20 de agosto, que acabó con la vida de Daria Dúguina, la hija de Alexánder Duguin, contra quien realmente iba dirigida la bomba y a quien se considera el ideólogo del presidente, Vladímir Putin.

Comentando la noticia que al respecto publica 'The New York Times', el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy a los periodistas que «si esto no es falso, ya que después de todo vivimos en un mundo de falsificaciones, es en efecto positivo que la Inteligencia estadounidense esté de acuerdo con esa versión», aunque, según su opinión, «se han dado cuenta un poco tarde, pero bueno, están de acuerdo» con la apreciación avanzada en su día por los servicios secretos rusos.

«La implicación del Estado ucraniano en este atentado terrorista, en este asesinato de una joven, fue señalada y argumentada por nuestros servicios especiales de forma suficientemente operativa. Se adoptaron rápidamente todas las medidas para determinar la identidad de los autores y de quienes claramente lo encargaron», afirmó el portavoz presidencial. El Servicio Federal de Seguridad (FSB o antiguo KGB) aseguró en su momento que el ataque contra Dúguina fue llevado a cabo por «ciudadanos ucranianos», entre ellos una mujer identificada como Natalia Vovk que, según sus informaciones, huyó después a Estonia.

«Quiero creer que esto no sea un intento de nuestros colegas estadounidenses, que en poder de cierta información, pretendan liberarse de la responsabilidad de los preparativos de futuros actos terroristas en los que el Estado ucraniano, el régimen ucraniano pueda participar», agregó Peskov.

Dudas del papel de Zelenski

Fuentes de la Administración estadounidense dijeron a 'The New York Times' que los servicios de Inteligencia llegaron a la conclusión de que «una parte del Gobierno ucraniano autorizó el atentado con coche bomba» que mató a Dúguina. Las fuentes del diario norteamericano declararon que Washington no sabía de antemano nada sobre esta operación, no participó en ella de ninguna manera y, después, conocido el papel de Kiev, expresaron su malestar. Sostienen también que no está claro que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuviera al corriente del plan.

En la noche del 20 al 21 de agosto, el Land Cruiser Prado que conducía Dúguina saltó por los aires a causa de una bomba colocada en los bajos del vehículo cuando circulaba por una carretera en las afueras de Moscú. Con ella debería haber viajado su padre al regreso de un festival patriótico en apoyo de los separatistas de Donbass, pero se subió a otro automóvil en el último momento salvando así su vida.