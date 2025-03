Rusia acusa a Ucrania de intentar matar a Putin con un bombardeo de drones contra el Kremlin

Tras una noche en la que Rusia y Ucrania se intercambiaron bombardeos con aparatos voladores no tripulados, el servicio de prensa de la Presidencia en ... Moscú anunció este miércoles por la tarde que uno los ataques de Kiev alcanzó el edificio del Kremlin que acoge el despacho y la principal residencia oficial del presidente, Vladímir Putin. Distintos vídeos muestran el momento cuando uno de los dos drones disparados contra la sede es derribado, aunque sus fragmentos caen e incendian la cúpula del Palacio del Senado, edificio que aloja las dependencias del jefe del Estado.

«El régimen de Kiev ha llevado a cabo esta noche un intento de atacar la residencia del presidente en el Kremlin», rezaba el comunicado difundido por el servicio de prensa del Kremlin, que aseguraba, no obstante, que Putin no resultó herido. «Gracias a las adecuadas acciones del Ejército y los servicios especiales mediante el uso de sistemas de radares, los aparatos atacantes han sido eliminados (…) No se han producido víctimas ni daños materiales», proseguía la nota.

Asimismo, las autoridades de Moscú consideraron lo sucedido «una acción terrorista planificada y un intento de asesinar al presidente perpetrado en vísperas del Día de la Victoria» del martes. Advirtieron de que «Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas de respuesta dónde y cuándo considere apropiado». Después, el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, explicó que Putin no se encontraba en el Kremlin en el momento del impacto, sino en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de la capital.

Desfile de la Victoria

Peskov dijo también que lo sucedido no alteraba en absoluto los planes en relación con el Desfile de la Victoria. «Tendrá lugar. No hay cambios en el programa», aseguró el portavoz presidencial citado por los medios de comunicación rusos. Por orden de la Guardia del Kremlin, desde el pasado 27 de abril y hasta el próximo miércoles, la Plaza Roja y todo el entorno del Kremlin están cerrados al público y al tráfico rodado por miedo, según la prensa ucraniana, a que se produzcan precisamente bombardeos como el de ayer. Kiev negó su implicación directa en el ataque, aunque sostuvo que hay «fuerzas locales de resistencia» dentro de Rusia, sin especificar cuáles, dispuestas a realizar este tipo de acciones.

Al parecer, según relataron supuestos testigos presenciales a través de las redes sociales, la primera explosión sobre el Kremlin se produjo hacia las 2.30 horas y la segunda unos tres minutos después. Kiev también destruyó un depósito de combustible cerca del puerto de Tamán, en la región de Krasnodar, frente al puente de Kerch provocando un inmenso incendio.

Acción terrorista El presidente resultó ileso porque había decidido pernoctar fuera de su residencia habitual en la capital

Rusia había lanzado previamente la tercera andanada de ataques nocturnos contra Ucrania en los últimos seis días. Sus drones alcanzaron una planta petrolífera en la zona de Kirovograd, dentro de la localidad de Kropivnitski, según reportó el jefe de la Administración militar local, Andrii Raikóvich, quien aseguró que no hubo víctimas.

Además, varias regiones, incluida la de Kiev, sufrieron otro ataque masivo, el tercero en menos de una semana, aunque esta vez no con misiles, sino con drones kamikazes de fabricación iraní Shahed 136, aseguraron las autoridades ucranianas.

En la capital, las autoridades dijeron que la defensa antiaérea pudo derribar todos los drones, sin especificar su número. La Fuerza Aérea, por su lado, precisó que fueron 26 Shahed los que participaron en la incursión, 21 de ellos resultaron derribados, siete en la región de Dnipró.