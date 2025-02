Felipe VI evita la foto junto a su padre en el primer acto en el que coinciden en dos años Don Juan Carlos ha acudido con la reina Sofía. Ambos no habían sido vistos en público juntos desde que el primero dejara España en agosto de 2020

Domingo, 18 de septiembre 2022 | Actualizado 19/09/2022 12:12h.

Entre los primeros en llegar a la recepción que el rey Carlos III ofreció ayer por la tarde en su residencia oficial del Palacio de Buckingham a 500 invitados al funeral de su madre, estuvieron los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía. Llegaron a palacio en un vehículo compartido con el presidente de Irlanda, Michael D Higgins, fluido hispano-parlante, y otros invitados.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, también asistieron a la recepción, tras honrar el catafalco con el féretro de la fallecida reina, después de que llegaran a Londres a primera hora de la tarde en un vuelo de la Fuerza Aérea Española en el que también viajó la reina Sofía. De riguroso luto y acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, permanecieron poco más de un minuto en el interior de la sala donde se encontraba el ataúd con los restos de Isabel II.

La recepción oficial en Buckingham ha sido la primera vez que el Rey ha coincidido con su padre en un acto público desde la marcha del emérito a Abu Dabi, en agosto de 2020. Pero no hubo foto conjunta puesto que el evento estaba cerrado a las cámaras. Previamente al acto de ayer, el rey y su progenitor mantuvieron un encuentro privado en Zarzuela con motivo de la visita que este último realizó a Sanxenxo en mayo pasado.

El rey emérito ha llegado caminando con dificultad sirviéndose de un bastón y apoyado en un ayudante, mientras que Doña Sofía caminaba a su lado. Ambos no habían sido vistos en público juntos desde que el Don Juan Carlos dejara España. Doña Sofía no ha viajado al país del Golfo para ver al antiguo monarca en este tiempo, como sí han hecho la infanta Elena y la infanta Cristina. Don Juan Carlos y Doña Sofía han llegado por separado a Londres. El emérito lo ha hecho por sus propios medios mientras que su mujer ha llegado a bordo de un avión de la Fuerza Aérea española junto con Felipe VI y la Reina Letizia. Los dos se alojarán en el mismo hotel durante su estancia en Londres, según ha informado Casa Real, que ha precisado que se ha hecho así por «razones de carácter logístico y organizativo».

Por la capilla ardiente han pasado ya algunos de los mandatarios y líderes que van a asistir al funeral de la difunta monarca, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel. También lo han hecho ya cientos de miles de ciudadanos.

Los Reyes han llegado a primera hora de la tarde a Londres en un vuelo de la Fuerza Aérea Española acompañados de la Reina Sofía y de Albares. Don Felipe y Doña Letizia se han dirigido a la residencia del embajador español, donde se alojarán esta noche. Aquí, han saludado a su llegada a un grupo de españoles que les esperaban. La Reina, de negro, con un vestido distinto al que luego lució en la capilla ardiente, llevaba prendido uno de los broches que perteneció a la reina Victoria Eugenia, nieta de la reina Victoria de Inglaterra que nació en Balmoral, en un claro gesto hacia la monarca fallecida.

Hoy, los cuatro asistirán al funeral de la que fuera monarca durante cuatro décadas en la Abadía de Westminster, si bien por protocolo no se espera que estén sentados juntos. El Rey, como jefe de Estado, junto con Doña Letizia, estarán ubicados en las primeras filas, mientras que Don Juan Carlos y Doña Sofía no tendrán un lugar tan destacado. La Casa Real ha dejado claro que nada tiene que ver con la organización del evento y el protocolo del mismo, que competen a las autoridades británicas. Por su parte, el Gobierno ha recalcado que la delegación española la encabeza Felipe VI, como jefe de Estado, mientras que el Rey emérito acude por una invitación personal y no representa al Estado.