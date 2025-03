Putin firma un decreto sobre represalias contra la incautación de activos rusos en el extranjero

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado un decreto que prevé la «transferencia para su gestión temporal» de los activos de empresas y personas físicas ... de «países inamistosos», entre los que se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea, en caso de incautación de activos rusos en el extranjero. Como primera medida, el decreto presidencial confisca las acciones de la división rusa de la firma alemana Uniper SE y de la finlandesa Fortum Oyj y las transfiere «temporalmente» a la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad. Pero el mismo procedimiento podría aplicarse con otras empresas si lo estimasen necesario.

En febrero, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, explicó que Rusia debería asumir los costes de los daños causados por su guerra contra Ucrania, aunque advirtió que existen «importantes obstáculos legales» para confiscar los activos rusos congelados. El director ejecutivo del banco estatal Bank VTB, Andréi Kostin, dijo el lunes que Rusia debería considerar hacerse cargo y administrar los activos de empresas extranjeras como Fortum, y solo devolverlos cuando se levanten las sanciones.

«El decreto no se refiere a cuestiones de propiedad y no priva a los propietarios de sus activos. La gestión externa es de naturaleza temporal y significa que el propietario original ya no tiene derecho a tomar decisiones de gestión», ha señalado la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad citada por TASS. En octubre pasado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que la UE estaba considerando utilizar los activos rusos congelados bajo las sanciones contra Moscú para reconstruir Ucrania.

Tras el inicio de la invasión de Ucrania, Moscú impuso toda una serie de restricciones a las compañías y empresarios procedentes de «países inamistosos», cuya lista incluye a todos los Estados que apoyaron las sanciones contra Rusia.

Así, en particular, la venta de activos en Rusia por parte de empresas de tales países occidentales requiere la aprobación de una comisión gubernamental. La condición para el aval de transacciones es un descuento, al menos del 50% del valor de mercado de los activos, el pago a plazos o la transferencia del 10% del montante de la transacción al presupuesto de la Federación Rusa.