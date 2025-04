Protestas simbólicas desafían a Putin en el inicio de las presidenciales rusas

Al menos siete activistas fueron detenidas este viernes por diversas acciones encaminadas a boicotear las elecciones presidenciales rusas, que se celebran hasta este domingo. Todas ... las saboteadoras deberán enfrentarse a causas penales, según el artículo 141 del Código, por «obstaculizar el ejercicio de los derechos electorales» o incluso «terrorismo». Los castigos pueden superar los cinco años de cárcel.

En Rostov del Don y Karacháevo-Cherkessia tuvieron lugar ataques con tinta contra las urnas, invalidando las papeletas ya depositadas, mientras que en Vorónezh y la avenida Altúfevskoye de Moscú se empleó una sustancia antiséptica de color verde llamada 'zelionka' con el mismo objetivo, según informó el canal de Telegram Baza. Además, en el barrio de Márino, también en la capital, donde vivía el principal opositor Alexéi Navalni y en cuyo cementerio fue enterrado el pasado día 1, una caseta de votación resultó incendiada con un líquido inflamable. La autora fue detenida mientras filmaba las llamas con su teléfono móvil, según se observa en un vídeo difundido por Baza.

La publicación digital Fontanka, por su parte, dio cuenta de «varios fuegos provocados» en San Petersburgo, uno de ellos causado por una botella de gasolina arrojada por una joven a la entrada del colegio número 358. La atacante, de 21 años, fue arrestada por la Policía cuando intentaba huir.

Otros ciudadanos prefirieron recurrir a una forma menos radical de protesta consistente en invalidar la papeleta, en la que lo único que se puede hacer para que el voto sea contabilizado es marcar el recuadro correspondiente a uno de los cuatro candidatos en liza. Antes de introducirlas en las urnas, fotografiaron los boletos y las publicaron en las redes sociales con inscripciones como «¡No a Putin!», «¡Navalni!», «¡No a la guerra!» o «¡Despierta ya!».

Invalidadas Numerosos votantes introdujeron papeletas que hacían referencia al fallecido Navalni

La información sobre la mayor parte de estos incidentes partió de Nikolái Buláyev, vicepresidente de la Comisión Electoral Central de Rusia, quien, no obstante, no hizo ningún comentario en relación con las denuncias de «violación de la legislación electoral» en muchos colegios de donde no fueron retirados los retratos de Vladímir Putin. Incluso en la localidad de Strezhevói, en la región siberiana de Tomsk, según algunos canales de Telegram, su alcalde realizó campaña junto a las urnas a favor del candidato a la reelección.

Colapso telemático

Este primer día de los comicios, que continuarán este sábado y domingo para certificar un triunfo aplastante de Putin, comenzó con el sistema de votación telemática colapsado debido al gran número de electores que optaron por emplear esta fórmula, muy sospechosa, a juicio de la oposición en el exilio, porque facilita el fraude. El portal oficial Gosuslugi, a través del que hay que llevar a cabo ese sistema de emisión del voto, dejó de funcionar durante unas horas.

Las personas que este corresponsal sondeó a la puerta de un colegio electoral del centro de Moscú, el 148, situado en el callejón Bolshói Karetni, confirmaron su intención de votar a Putin. Otros rechazaron responder y una chica de unos 20 años deploró los horrores de la guerra en Ucrania y las muertes que causan los bombardeos. Sin embargo, afirmó que estaba a favor de que el actual presidente ruso continúe seis años más en el poder. Dijo, paradójicamente, que el jefe del Kremlin es «el único candidato» que le inspira seguridad para garantizar «estabilidad y tranquilidad en el país».

Estudiantes de algunos centros docentes y trabajadores de numerosas empresas se quejaron de que se les obligaba a ir a votar la primera jornada electoral para así evitar hacerlo al mediodía de este sábado, cuando los partidarios de Navalni y su viuda, Julia Navánaya, han llamado a acudir todos al mismo tiempo a sus respectivos colegios para protestar contra unos comicios que consideran una «farsa» votando a favor de cualquier candidato que no sea Putin o estropeando la papeleta.

El máximo dirigente ruso cuenta con la colaboración de todo el aparato administrativo, de los medios de comunicación oficiales y de la mayor parte de los privados. También con la anuencia de la Comisión Electoral Central y la complicidad de la Justicia, como se ha podido comprobar cuando los dos únicos aspirantes a candidatos en contra de continuar la ofensiva en Ucrania, Ekaterina Duntsova y Borís Nadezhdin fueron apartados de la carrera hacia la Presidencia y perdieron todos los recursos presentados ante los tribunales.

«Farsa» La familia del opositor ha llamado a sus seguidores a colapsar los colegios el mediodía de mañana

Los únicos aspirantes con los que se medirá Putin serán los presentados por formaciones domesticadas como el Partido Comunista de la Federación Rusia (KPRF en sus siglas en ruso), Nikolái Jaritónov, los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), Leonid Slutski, y los liberales del partido Nueva Gente, Vladislav Davankov. Según los pronósticos, el jefe del Kremlin podría obtener la victoria con más de un 75% de los votos.