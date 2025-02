Uno de los presuntos terroristas iraníes detenidos en Alemania fue condenado por intento de asesinato

juan carlos barrena Berlín Lunes, 9 de enero 2023, 13:25 | Actualizado 18:05h. Comenta Compartir

El menor de los dos hermanos iraníes de 32 y 25 años de edad detenidos en Alemania por preparar presuntamente un atentado terrorista con una bomba química había sido condenado en este país en 2019 a siete años de cárcel por intento de asesinato y cumplía condena en régimen semiabierto, anunció este lunes un portavoz de la fiscalía de Dortmund. El joven peticionario de asilo fue encontrado culpable entonces de lanzar en julio de 2018 una gran rama de árbol desde un puente a una autopista, que alcanzó a un automóvil, cuya conductora resultó herida por los fragmentos de la luna rota de su vehículo. El ahora sospechoso de terrorismo se encontraba en el momento de los hechos en estado de embriaguez y debido a su alcoholismo, los jueces ordenaron entonces que, tras cumplir año y medio de cárcel, fuera ingresado en un centro de desintoxicación.

Cuando fue detenido en la madrugada del domingo junto a su hermano mayor en una vivienda de la localidad de Castrop-Rauxel cumplía con la orden judicial en un centro cerrado para adictos en Hagen, pero se le permitía pernoctar los fines de semana en la vivienda de un familiar dados sus progresos, explicó la fiscalía. Un portavoz de la misma señaló que su internamiento es revisado cada seis meses y que en noviembre se ordenó prolongar su estancia en el centro de desintoxicación. Los dos hermanos son sospechosos de preparar un atentado para el que pretendían utilizar cianuro y ricina, dos productos químicos altamente venenosos. Su detención tuvo lugar en medio de extraordinarias medidas de seguridad, con agentes embutidos en trajes especiales y con máscaras de gas propios de la guerra química y biológica y un amplio despliegue de bomberos, ambulancias y policía.

El mayor de los dos ha sido identificado como Monir J. y por sus comunicaciones en chats intervenidos por las fuerzas de seguridad se sospecha que era simpatizante de Estado Islámico. Al solicitar asilo en Alemania en 2015 afirmó ser un cristiano perseguido en Irán, algo que las autoridades alemanas de inmigración creyeron en su momento. Ahora se ha comprobado que ambos hermanos son musulmanes sunitas, minoritarios en Irán, donde gobierna un régimen ultrarreligioso chiíta. Las autoridades alemanas fueron alertadas de los planes de atentado las pasadas navidades por el FBI estadounidense, según revela Spiegel Online. La Oficina Federal de Inteligencia había intervenido un grupo de chat islamista en Telegram en el que los hermanos se habían informado sobre planos para la construcción de bombas y la producción de cianuro y ricina.

En Nochevieja

Los primeros indicios indican que los dos hombres pretendían cometer un atentado el día de Nochevieja, pero que tuvieron que aplazar sus planes ya que probablemente les faltó uno de los ingredientes para producir el veneno que querían utilizar y que no les llegaría hasta entrado el nuevo año, según fuentes de la investigación que cita la edición digital del semanario Der Spiegel. Durante el registro de la vivienda de Monir J. no se encontraron, sin embargo, sustancias químicas peligrosas. La policía registró este lunes dos garajes en Castrop-Rauxel utilizados al parecer por Monir J., tras ser alertada por un vecino de los mismos. Sin embargo, no se encontró nada sospechoso. Al igual que en la operación del domingo, se ha acordonado la zona y los encargados de revisar el lugar visten trajes y máscaras protectores especiales ante la peligrosidad de las sustancias que podrían haber producido los dos sospechosos.

La ministra alemana de Interior, Nancy Faeser, ha hecho, entre tanto, un llamamiento a la población para que esté alerta ante el peligro que suponen activistas radicales islámicos. «Nuestras fuerzas de seguridad cuentan en todo momento con enfrentarse a los preparativos para un atentado», dijo la política socialdemócrata, quien reveló que desde el año 2000 las autoridades de este país han frustrado la consecución de 21 atentados islamistas. «Terroristas islamistas que actúan en solitario son un peligro considerable», afirmó Faeser, quien reconoció que en la gran mayoría de los casos en los que se han frustrado los planes para cometer atentados en Alemania, las alertas han procedido de servicios de inteligencia de Estados Unidos. Alemania depende en la lucha antiterrorista de la ayuda de los servicios secretos a las órdenes de Washington, admitió la ministra.

Temas

Dortmund

Alemania

Yihadismo