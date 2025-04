El agua «barrió» las fortificaciones rusas en la orilla del Dniéper

En un momento cuando preocupan seriamente las consecuencias de la inundación provocada por la voladura de la presa de Kajovka, en el medio ambiente, en ... cuanto a las pérdidas humanas, los daños materiales, el impacto económico y la ralentización del avance militar en el frente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado este jueves la zona damnificada para comprobar la magnitud de la catástrofe.

«Es importante cuantificar los daños y desbloquear fondos para indemnizar a los habitantes afectados», ha escrito en su cuenta de Telegram, A su juicio va a ser necesario elaborar un programa económico capaz de paliar las pérdidas sufridas, que contemple incluso una reubicación de las industrias y empresas cuya producción haya tenido que detenerse o tengan algún tipo de problema de abastecimiento o logística.

Ante un grupo de evacuados de las localidades anegadas, Zelenski ha asegurado que «os ayudaremos y reconstruiremos todo lo necesario». Mantuvo además una reunión con las autoridades locales y responsables de los equipos de rescate para determinar las necesidades operativas en el momento actual. Según la nota difundida por la oficina de la presidencia ucraniana, Zelenski también se refirió a la situación militar y las medidas a adoptar en esa parte del frente que ha quedado totalmente inundada e impide el avance.

Expertos militares siguen señalando que, mientras el nivel del agua no baje, el ejército ucraniano no va a poder articular una ofensiva para arrebatar a las tropas rusas la parte sur de Jersón y plantearse un ataque para recuperar Crimea. No obstante, también constatan que los rusos no lo van a tener mucho más fácil. En su último informe el Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense (ISW) asegura que «la inundación ha barrido de facto la línea de fortificación rusa en la margen izquierda del río Dniéper».

Traslado de tropas

Según el informe, la voladura de la presa de Kajovka «ha modificado significativamente la orografía en la línea de frente, lo que va a influir de forma importante en las posiciones de las fuerzas rusas». El ISW afirma que, a partir de las imágenes recibidas vía satélite, «se puede observar que las corrientes de agua han destruido las fortificaciones rusas, especialmente en el área de Golaya Pristan y Oleshki». El Estado Mayor del ejército ucraniano calcula que las tropas rusas han trasladado 15 kilómetros hacia el sur sus efectivos y armamentos con respecto a las posiciones que mantenían hasta antes de la inundación.

Las imágenes de las inundaciones tras el ataque a la presa de KajovkaVer 16 fotos REUTERS

La inteligencia británica también coincide con el ISW en el análisis de la situación operativa en la parte de Jersón ocupada por las fuerzas rusas. Sostiene además que las tropas ucranianas «mantienen la iniciativa en la mayoría de las demás áreas del frente» en donde están teniendo lugar combates activos. A través de Twitter, el Ministerio de Defensa del Reino Unido constata que «el marco operacional es altamente complejo» y considera «probable que se esté ordenando a las fuerzas rusas que vuelvan a la ofensiva lo antes posible». Informa igualmente de que «unidades chechenas han protagonizado un intento frustrado de tomar la ciudad de Mariivka», cerca de Donetsk, subrayando que «esa línea de frente ha cambiado poco desde 2015».

El jefe de la Administración prorrusa de Nóvaya Kajovka, Vladímir Leóntiev, ha reportado este jueves que «cinco personas que llevaban a pastar a su ganado murieron ahogadas», refiriéndose a quienes hasta ese momento figuraban entre los desaparecidos. Según Leóntiev, los efectos de la riada han hecho que cuarenta personas hayan tenido que ser hospitalizadas, mientras que en la localidad, situada junto al lugar en donde estaba la presa, el nivel del agua ha empezado a bajar.

En Zaporiyia, aguas arriba del Dniéper, al no haber retención de la corriente debido a la destrucción del dique de la presa, el agua se ha retirado entre 30 y 40 metros de la orilla original. También ha disminuido el nivel en los depósitos de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, circunstancia que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) no considera grave por el momento.

Investigación «regalo»

Mientras tanto, Rusia sigue insistiendo en que no tiene nada que ver con la destrucción de la presa y acusa una vez más a Ucrania de haberla llevado a cabo. Moscú ha presentado una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) culpando a Kiev de haber destruido la presa de Kajovka con «bombardeos masivos de artillería». «El régimen de Kiev no sólo lanzó ataques masivos de artillería contra la presa (...) sino que llevó deliberadamente el nivel de agua del embalse de Kajovka a un nivel crítico», ha asegurado el diplomático ruso Alexánder Shulguin. Las autoridades de Kiev, por su parte, sostienen que no hubo ningún bombardeo ni de artillería ni de misiles, sino una voladura con explosivos desde dentro de la central hidroeléctrica y la presa.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha calificado de «regalo» la investigación sobre la voladura de Kajovka. Ha denunciado también la «lentitud» con la que actúa Naciones Unidas ante las «agresiones» rusas. Según sus palabras, «el problema no es la falta de ganas de hacer algo, sino los trámites que ralentizan el despliegue de misiones internacionales en los territorios afectados».