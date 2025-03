Portugal vota indecisa ante el empate entre conservadores y socialistas y el auge de la ultraderecha

Tras ocho años de gobierno socialista, casi once millones de portugueses votan este domingo para decidir quién dirigirá el país hasta 2028. La dimisión de ... António Costa en noviembre por un escándalo de corrupción que salpicó a alguno de sus colaboradores obligó al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, a convocar estos comicios que pillan al país en una situación de desconfianza ante los políticos. Dicen las encuestas que el porcentaje de indecisos se acerca al 20 por ciento. Muy alto. Los sondeos dan una ligera ventaja a la coalición conservadora Alianza Democrática (AD) sobre el Partido Socialista (PS). Y auguran un espectacular crecimiento de Chega, partido populista de ultraderecha con quien nadie quiere pactar. Si se cumplen estos vaticinios, no será fácil formar un Ejecutivo de coalición y en otoño podrían repetirse las elecciones.

Los últimos sondeos mantienen esa ventaja del centro derecha sobre los socialistas, que se quedarían como segunda fuerza. Pero nadie obtendría una mayoría clara y el Parlamento resultante quedaría muy fragmentado. Puede formarse un gobierno de coalición de la derecha con los liberales y no se descarta tampoco un ejecutivo con los partidos de la izquierda, una nueva 'geringonça' como la que aupó a Costa al poder en 2015. Hay que recordar que en 2022, también en unas elecciones anticipadas, las encuestas apuntaban hacia un empate entre los socialistas y los conservadores... y el PS de Costa alcanzó la mayoría absoluta.

Costa ya no es candidato. Su lugar lo ocupa Pedro Nuno Santos, de 46 años y representante de ala más radical del socialismo, aunque ha sabido dar una imagen más moderada durante esta campaña electoral. En su día llegó a desafiar a los bancos alemanes con no pagarles la deuda. Su gran rival es Luís Montenegro, de Alianza Democrática. Abogado y empresario, se ha comprometido a no pactar con la ultraderecha para formar gobierno. También Nuno ha dicho que, si pierde las elecciones, facilitará un ejecutivo comandado por los conservadores a condición de que no entre Chega, que en portugués significa 'Basta' y que tiene por lema electoral 'Limpiar Portugal'. De inmigrantes, especialmente.

El país vive una paradoja: los datos macroeconómicos van bien. Hay poco paro y se han reducido la deuda y el déficit. Durante años se ha hablado del 'milagro portugués'. Pero en la calle la sensación es otra: los salarios son bajos y las pensiones muy cortas. A eso se suma el alto precio de la vivienda y la falta de medios en educación y sanidad. El caso de corrupción que se llevó por delante a Costa incrementó el desencanto con la clase política. De ahí viene buena parte de la incertidumbre que planea sobre estos comicios.

Durante la campaña, Nuno Santos ha reforzado su figura y, según la mayoría de los analistas, se impuso en el debate con Montenegro. Pero no se ha despegado del escándalo reciente que sacudió en noviembre al Partido Socialista. Además, los posibles aliados de izquierda con los que el PS creó una alianza denominada 'geringonza' han perdido gancho electoral, al menos en los sondeos. El líder de los conservadores, por su parte, confía en pactar tras los comicios con Iniciativa Liberal. Y ha dejado claro que no quiere saber nada de Chega.

La irrupción de Chega

La ultraderecha es la gran novedad, la fuerza emergente. Su candidato es André Ventura, un líder con carisma que ha encontrado en las redes sociales el mejor altavoz para lanzar propuestas como la castración química para los violadores y vídeos en los que aparecen inmigrantes agrediendo a ciudadanos portugueses.

Los sondeos apuntan hacia la igualdad entre el PS y AD. La encuesta elaborada por CESOP/Universidad Católica para la emisora RTP, Antena 1 y el diario Público, sitúa el apoyo a Alianza Democrática en el 35%, mientras que los socialistas se quedarían en el 29% y la ultraderecha alcanzaría el 17%. Iniciativa Liberal obtendría el 6% y el bloque de izquierda, el 4%.

El sondeo de Duplimétrica para TVI y CNN daba un 28% a AD, cuatro puntos más que el PS. Chega subía al 19%. Otra encuesta, a cargo de la empresa Intercampus, habla de empate técnico entre conservadores (26,4%) y socialistas (26%). Tras ellos, Chega llegaría al 20,8 %, con Iniciativa Liberal en el 8,4%. Si se cumplen estas previsiones y los números no dan para formar coaliciones estables, el próximo Gobierno podría tener que dimitir y convocar nuevas elecciones. Otra vez anticipadas.