La Policía rusa detiene a una treintena de personas durante una manifestación de mujeres de soldados

Una treintena de personas que participaba este sábado en una protesta en pleno centro de Moscú para exigir el regreso de sus familiares a casa ... tras luchar en Ucrania han sido detenidas por la Policía. Según distintas publicaciones rusas, entre los arrestados hay periodistas, algunos de ellos de medios de comunicación de países occidentales como la agencia francesa AFP, la estadounidense AP y la revista alemana 'Spiegel'. Todos han sido puestos en libertad.

La concentración se ha desarrollado pasado el mediodía junto al Kremlin, a pocos metros de la Plaza Roja, y ha incluido una ofrenda de flores en la tumba al soldado desconocido, en los Jardines de Alejandro, en homenaje a los militares rusos muertos durante la actual ofensiva en Ucrania.

La organización del acto, con motivo de los 500 días desde el comienzo de la movilización decretada por el presidente, Vladímir Putin, ha corrido a cargo del llamado movimiento 'Camino a casa' y, según el canal de Telegram Sota, ha conseguido reunir en esta ocasión a unos 200 manifestantes. «La Operación Especial Militar –nombre con el que las autoridades rusas denominan la invasión de Ucrania- es una gran tragedia entre dos pueblos hermanos», dijo la activista de esta plataforma María Andréyeva.

Llamamiento a las autoridades rusas

Muchas de las mujeres de los soldados movilizados «han firmado un llamamiento a las autoridades exigiendo la pronta finalización de la Operación Especial Militar, en donde están muriendo personas inocentes, mujeres, niños y ancianos». Según Andréyeva, citada por Sota y otros canales de Telegram, «las esposas están empezando a recibir amenazas, pero la lucha continuará, esta ofrenda floral es ya la novena acción de este tipo».

«Las esposas están empezando a recibir amenazas, pero la lucha continuará, esta ofrenda floral es ya la novena acción de este tipo» María Andréyeva Activista del movimiento 'Camino a casa'

Cada sábado, estas mujeres acuden en sus respectivas ciudades a la llama eterna de los memoriales dedicados a los soldados caídos durante la II Guerra Mundial para depositar flores también en memoria de los que han perdido la vida en Ucrania. Sin embargo, las solicitudes de organizar manifestaciones han sido todas denegadas.

Cerca de 300.000 varones han sido reclutados desde que, el 21 de septiembre de 2022, Putin ordenó la llamada «movilización parcial de reservistas». Mientras no termine la guerra, estas personas no serán desmovilizadas y no podrán regresar a sus hogares, que es lo que piden las mujeres del movimiento 'Camino a casa'.