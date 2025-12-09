HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Leon XIV ha recibido a Zelenski en Castel Gandolfo. EFE

El Papa reafirma ante Zelenski la necesidad de «una paz justa y duradera» en Ucrania

El presidente kievita hace escala en Roma tras verse el día anterior con los mandatarios del Reino Unido, Alemania y Francia en busca del apoyo de Europa frente a Rusia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, continúa este martes en Roma su gira por diversos países europeos para tratar de apuntalar el apoyo a Kiev en ... un momento crítico de la guerra con Rusia por la postura cada vez más lejana con Ucrania que plantea el presidente estadounidense, Donald Trump. Tras reunirse el día anterior en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, Zelenski ha sido recibido por León XIV, quien ha manifestado la necesidad «de continuar el diálogo» y las «iniciativas diplomáticas» hasta que pueda alcanzarse «una paz justa y duradera».

