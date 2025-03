El Papa: «Por culpa de la codicia vivimos una injusticia como nunca antes en la historia»

diana martínez Domingo, 31 de julio 2022 | Actualizado 01/08/2022 16:42h. Comenta Compartir

Miles de personas –algunas portando banderas ucranianas y otras paraguas a modo de sombrilla para protegerse del sol– han acudido este domingo a la plaza de San Pedro con motivo de la misa del Ángelus, a manos del Papa Francisco, un día después de haber abierto la puerta a su renuncia; un tema que no ha mencionado durante su primera intervención pública desde que volvió del viaje a Canadá.

El tema principal del discurso dominical se ha centrado en la codicia; «una enfermedad peligrosa para la sociedad. Por su culpa llegamos hoy a otras paradojas, a una injusticia como nunca antes en la historia, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco o casi nada». En ese sentido, el Pontífice ha señalado que «el ansia de recursos y riquezas casi siempre» tiene que ver con el origen de las guerras. «Cuántos intereses hay detrás» de ellas. «Ciertamente uno de ellos es el comercio de armas; es un escándalo al que no podemos resignarnos», ha remarcado.

Francisco I ha subrayado en su discurso que «los bienes materiales, el dinero, la riqueza... pueden convertirse en un culto, en una verdadera idolatría». Por ello «Dios dice que no se puede servir a dos señores, y con ello no se refiere a Dios y al diablo, ni al bien o al mal, sino a Dios y las riquezas». ¿Se puede ser rico? «Claro que es posible, de hecho es justo desearlo, pero rico según Dios. Es el más rico de todos, en compasión y en misericordia». Ha hecho hincapié, asimismo, en que «la vida no depende de lo que tienes, sino de las buenas relaciones».

También mencionó el viaje de peregrinación que acaba de realizar a Canadá, del que hablará en la audiencia general del próximo miércoles. Durante el mismo ha «rezado por la guerra de Ucrania y pedido a Dios que libere a la población» de los horrores del conflicto armado. «Les deseo un buen domingo y, por favor, no se olviden de rezar». Con estas palabras se ha despedido de los feligreses reunidos en la plaza de San Pedro.