Zelenski asegura que no hay «voluntad» para invitar a Ucrania a la OTAN

Un mensaje político claro de apoyo y que asegure que el futuro de Ucrania está dentro de la OTAN. Es lo que espera lograr este martes el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en la reunión de líderes de la cumbre de Vilna. ... El noruego espera aprobar un paquete que incluye ayudas para la modernización del armamento ucraniano, la creación de un foro para el diálogo entre Kiev y la OTAN al mismo nivel; y la eliminación del Plan de Acción para la Adhesión del país, lo que en la práctica supone agilizar la entrada de Ucrania en la Alianza.

«Queremos enviar un mensaje positivo e importante de nuestro compromiso con Ucrania», aseguró Stoltenberg. Pese al comunicado de los 31, que busca ofrecer una señal de «puertas abiertas» a Kiev, la Alianza sigue sin concretar un calendario de adhesión, a la espera de que que previsiblemente deberá esperar al final de la guerra con Rusia.

Y esto es precisamente lo que ha criticado este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de camino a Vilna. El dirigente ha lanzado un incendiario mensaje en sus canal de Telegram donde ha afeado que se está discutiendo la redacción sobre Ucrania «sin Ucrania» y que el comunicado «solo se refiere a la invitación, no a la membresía» del país. Considera «sin precedentes y absurdo» discutir esta cuestión, «cuando no hay un marco de tiempo tanto para la invitación como para la membresía» de Kiev. «Parece que no hay voluntad para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la Alianza», ha concluido.

Además, ha subrayado que esta declaración incluye «condiciones» para invitar al país, lo que en la práctica supone que «todavía existe la oportunidad de negociar la membresía de Ucrania en la OTAN, en negociaciones con Rusia. Y para Rusia, esto significa motivación para continuar con su terror. La incertidumbre es debilidad. Y hablaré abiertamente de esto en la cumbre», ha destacado.

El dirigente ucraniano presiona así a los líderes de la Alianza, que se enecuentran negociando el comunicado político sobre las aspiraciones de Ucrania para entrar en la OTAN. Fuentes aliadas han apuntado que la declaración -que todavía «sigue abierta»- es «una de las más complejas» que se han negociado dentro de la Alianza Atlántica. El texto incluye, por ahora, «una invitación» a Ucrania, «cuando se reúnan las condiciones necesarias y siempre que los aliados respalden su adhesión», sin fijar una fecha concreta. También ofrece «garantías de seguridad bilaterales», a las que se podrán comprometer los países y con las que se quiere «tranquilizar a los ucranianos». Se trata del mismo lenguaje y condiciones que se ofrecieron a Suecia y Finlandia antes de su ingreso en la OTAN, señalan estas mismas fuentes.

Consejo Ucrania-OTAN

Zelenski ha aterrizado este martes en Vilna, un día antes de inaugurar el Consejo Ucrania-OTAN, un foro para tratar las necesidades concretas del país. Además, el líder ucraniano se reunirá de forma bilateral con numerosos dirigentes para exigirles un mayor apoyo militar al Ejército ucraniano, que necesita munición y armamento en su contraofensiva ante Moscú. «Lo más importante es asegurar que Ucrania prevalece como nación soberana e independiente», ha repetido este martes Stoltenberg en Vilna.

Este acercamiento a Ucrania, unido al desbloqueo para el ingreso de Suecia acordado este lunes, sirve también como mensaje claro al presidente ruso, Vladímir Putin: «Las puertas de la OTAN siguen abiertas y son los países aliados los que deciden. Rusia no tiene capacidad de veto en este proceso», ha destacado el jefe político de la Alianza. El Kremlin lanzó la ofensiva contra Ucrania por su acercamiento a Occidente y un año y medio después «el país está más cerca de la OTAN y la organización militar tiene dos nuevos miembros -Suecia y Finlandia-. Rusia quería menos OTAN y tendrá más. Esto demuestra que la guerra de Putin fue un grave error estratégico».