La nueva policía norirlandesa rechaza la gestión anterior de agentes infiltrados en el IRA

Una investigación sobre los crímenes cometidos por un agente de las fuerzas británicas de seguridad en el grupo terrorista IRA ha concluido sin producir, según ... la Fiscalía de la Corona, pruebas suficientes para procesar judicialmente a los señalados como implicados en las actividades de Freddie Scappaticci, alias 'Stakenife' (Cuchillo de carne).

El superagente trabajaba para la FRU (Unidad de Investigación de la Fuerza), del ejército británico, y al mismo tiempo era miembro de la célula del IRA que mataba a sospechosos de ser topos, o 'touts' en el argot del grupo terrorista. Los datos no son contrastables, pero se cree que se ofreció voluntariamente en 1978, tras una pelea con un miembro del IRA en su barrio de Belfast.

Sir John Wisley, el general que pasó más tiempo al frente del despliegue del ejército británico en Irlanda del Norte, describió a 'Stakenife' como su «huevo de oro» en la inteligencia, que habría «salvado cientos de vidas». Los autores del informe, tras una investigación de siete años y un coste de cerca de 50 millones de euros, rechazan esa idea y afirman que mató más personas que las que salvó.

El Gobierno encomendó en 2016 la Operación Kenova al jefe de la Policía del condado inglés de Bedforshire, Jon Boutcher, tras la publicación de artículos que señalaban a Scappaticci como autor de múltiples asesinatos. Boutcher, que es ahora el jefe del Servicio Policía de Irlanda del Norte, afirma que es inconcebible que se permita a agentes de inteligencia cometer asesinatos.

Veteranos de la guerra terrorista tienen una perspectiva diferente. William Matchett, exmiembro de la Rama Especial de la RUC, Policía norirlandesa durante los 'Troubles', documenta en 'Secret Victory' (victoria secreta), su argumento de que los agentes infiltrados por su rama forzaron al IRA a buscar la paz». En 'Inside Hamas', Zaki Chehab describe el daño que chivatos de las fuerzas israelíes han causado al grupo islamista.

Alegar inocencia

Indiscreciones de las agencias llevaron en 2003 a la identificación de su infiltrado. Scappaticci se atrevió a comparecer con su abogado para alegar inocencia en una rueda de prensa, pero se marchó de Belfast. Habría vivido en Inglaterra hasta su fallecimiento, el pasado abril. Durante su reclusión vigilada, fue condenado por estar en posesión de pornografía de bestialismo.

El informe publicado por la Operación Kenova no nombra a Scappaticci y se concentra en aspectos como la posibilidad de que las fuerzas británicas hubiesen podido salvar a otros supuestos infiltrados en el IRA. Pide al Gobierno que se disculpe ante los familiares de las víctimas, pero es particularmente crítico con el IRA, capaz de ejecutar una justicia privada aberrante, que incluía torturas salvajes.

Sólo cuando nuestro caso salió de Irlanda del Norte hubo un proceso creíble. Mostraron que mi madre contaba, que no era una mera estadística», afirma la hija de una víctima del IRA

Shauna Moreland, que tenía diez años cuando su madre fue asesinada por el IRA en 1994 -dos semanas antes de su primer alto el fuego significativo del proceso de paz-, ha manifestado al 'The Irish Times' su agradecimiento al policía Boutcher y a su equipo, por «su enfoque, dando prioridad a las víctimas». «Sólo cuando nuestro caso salió de Irlanda del Norte hubo un proceso creíble. Mostraron que mi madre contaba, que no era una mera estadística», afirma.

Boutcher y su equipo están decepcionados por la decisión de la Fiscalía de no procesar judicialmente a nadie. Elogian los métodos y tecnologías utilizados para obtener pruebas genéticas y forenses, y la colaboración de los miembros de la unidad del Ejército. Pero el criterio oficial de no divulgar cuestiones de inteligencia se aplica en el informe, negando a los familiares información sobre si sus allegados eran o no agentes infiltrados. Prometen un informe más detallado este mismo año.

Los servicios de seguridad de la provincia han reducido la pasada semana el nivel de riesgo de violencia terrorista de severo a sustancial, que significa que es probable, pero no muy probable.