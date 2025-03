Netanyahu se ofrece a mediar entre Rusia y Ucrania

Al presidente turco Recep Tayyip Erdogan le ha salido un competidor como mediador en el conflicto ucraniano. Turquía ha sido hasta ahora el puente principal ... de comunicación entre Kiev y el Kremlin, y ahora Israel podría convertirse en una segunda vía teniendo en cuenta su relación con ambos bandos. Benyamin Netanyahu estaría dispuesto a mediar entre Rusia y Ucrania «si ambas partes me lo piden y, francamente, si Estados Unidos me lo pide». Tras despedir al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el primer ministro ofreció una entrevista de más de una hora a la cadena 'CNN' en la que defendió la reforma judicial que pretende acometer su gobierno, dijo que es «el mejor primer ministro de la historia combatiendo al terrorismo» y en política internacional habló de Irán y de la guerra en Ucrania.

Pese a las peticiones de Kiev, Israel se ha negado hasta ahora a enviar armas y colabora con ayuda humanitaria y médica, pero Netanyahu aseguró que valora ofrecer «otro tipo de ayuda», sin perder de vista la «relación compleja» de su país con Rusia y su necesidad de mantener la «libertad de acción» en Siria porque la prioridad es hacer frente a la amenaza que suponen los iraníes en la frontera norte. El triunfo militar de Bashar al Assad se ha producido gracias al apoyo militar de Moscú y Teherán y los iraníes mantienen allí sus fuerzas, además de Hizbolá, lo que supone una amenaza para el Estado judío. Cada semana se repiten los ataques aéreos israelíes y para ello es imprescindible la luz verde rusa porque «nuestros aviones vuelan a una distancia a la que los pilotos pueden escupirse los unos a los otros».

Operaciones contra Irán

El dirigente conservador no entró en detalles sobre el «otro tipo de ayuda», pero subrayó que Irán es uno de los principales suministradores de armas de Moscú y que Israel «actúa de maneras que no detallaré aquí, contra la producción de armas iraníes que se utilizan contra Ucrania». Cuestionado sobre el ataque de este fin de semana contra una planta del Ministerio de Defensa de Irán en Isfahán, Netanyahu respondió que «cada vez que se produce una explosión en Oriente Medio, se culpa o se responsabiliza a Israel… A veces estamos detrás de los ataques, a veces no, pero es claro que hay una misión primordial», que es reducir la amenaza iraní.

Fuentes estadounidenses consultadas por 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times' señalaron a los israelíes como autores de una operación que se llevó a cabo con drones y que habría tenido como objetivo una planta vinculada con los drones que la república islámica vende a los rusos. Como ocurre casi siempre en este tipo de casos, Israel ni confirma ni desmiente. En los últimos años se han repetido las explosiones y sabotajes en plantas vinculadas con el programa nuclear y los asesinatos de científicos, de los que Irán acusa al Mossad, pero el de Isfahán fue el primer ataque contra una planta vinculada al Ministerio de Defensa.