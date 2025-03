Netanyahu compara la ofensiva en Rafah con el Desembarco de Normandía

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha comparado la ofensiva de su ejército en el campo de refugiados palestinos de Rafah con el Desembarco de ... Normandía de los aliados para liberar a Francia y Europa de la ocupación nazi. «Cuando vamos a Rafah es el equivalente del desembarco en Normandía, de su ataque (de los aliados) contra Alemania», dijo el mandatario hebreo en una entrevista con la televisión gala LCI, coincidiendo con las celebraciones la semana próxima del 80 aniversario del D-Day.

Netanyahu admitió que hay demasiados muertos civiles en Gaza. «Un solo muerto civil, es demasiado. Pero nosotros no hacemos bombardeos indiscriminados en Gaza, no hacemos lo que hicieron los aliados en Dresde. No hacemos un bombardeo de alfombra en Gaza», insistió, en alusión a la ciudad alemana prácticamente destruida en febrero de 1945 por los bombardeos aliados.

El primer ministro israelí justificó la ofensiva en Rafah porque «hay muchísimos batallones de terroristas de Hamás». Si les dejan ahí, «van a reconquistar Gaza. Van a someter de nuevo a los palestinos, se servirán de Gaza como una base para continuar sus ataques donde decapitan mujeres, violan mujeres, queman bebés y atacan a nuestros civiles», advirtió.

Netanyahu aseguró que sus fuerzas armadas intentan evitar al máximo la muerte de la población palestina. «Cada muerte de civiles es una tragedia. Pero para Hamás, es una estrategia. Ellos los utilizan deliberadamente como escudos humanos», denunció. «Nuestra victoria es la victoria de Israel contra el antisemitismo. Es la victoria de la civilización judeocristiana contra la barbarie. Es la victoria de Francia», consideró el mandatario hebreo, que recordó que el país galo también ha sufrido atentados islamistas en su territorio en el pasado.

Una «recompensa»

Netanyahu se mostró en contra de un eventual reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, tal y como ya han hecho esta semana España, Irlanda y Noruega. «Dar un Estado a los palestinos ahora sería la recompensa más hermosa para los terroristas», consideró, mientras insistió en que «un Estado palestino sería un estado fantoche de Irán».

Preguntado sobre cómo ve el posconflicto, explicó que le gustaría ver «una fuerza internacional» en la Franja que «impidiera el regreso del terrorismo», pero, por el momento, no cree que ésto vaya ocurrir. «No vamos a reinstalarnos en Gaza, esa no es la cuestión. La cuestión es la naturaleza del gobierno que va a instalarse y asegurarse que no sea una amenaza para Israel», explicó.

En cuanto a la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional de Hamás contra él, contra su ministro de Defensa Yoav Gallant y contra el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, Netanyahu lamentó que el fiscal de La Haya haga «una falsa equivalencia entre los dirigentes elegidos democráticamente de Israel y los jefes de la milicia islamista. Tratarlos de la misma manera, es como poner a Al-Qaida y al presidente de Estados Unidos al mismo nivel. Por supuesto, es una locura», opinó el líder hebreo, quien insisitió en el Estado judío tiene derecho a defenderse.