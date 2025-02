Un muerto en un tiroteo durante la misa en una iglesia italiana de Estambul

Una persona falleció al recibir varios disparos en una iglesia católica de Estambul durante la misa dominical. El ataque tuvo lugar sobre las 11.40 ... horas en el templo de Santa María, en el barrio de Sariyer. El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, detalló que «dos individuos enmascarados abrieron fuego contra C. T., que se hallaba entre los asistentes al servicio religioso y que tristemente perdió la vida».

Las autoridades turcas creen que todo apunta a un ataque específico contra una persona, y no contra la Iglesia católica en general. En el momento del asalto, había unas 40 feligreses en el recinto. «Después del segundo disparo, la pistola no funcionó, entonces [los atacantes] corrieron. En ese instante, todo el mundo se había echado al suelo» de la iglesia, dijo a los periodistas el alcalde del distrito de Sariyer, Sukru Genc. No hubo heridos.

En unas imágenes retransmitidas por televisión y grabadas en el lugar del asalto, se ven policías y una ambulancia delante de la puerta de la iglesia, del siglo XIX. Y en imágenes captadas por cámaras de seguridad antes del ataque aparecen un par de hombres con pasamontañas negros, uno de ellos con gafas de sol, y las manos en los bolsillos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se encontraba en la provincia de Eskisehir, en un mitin de su partido, llamó por teléfono al párroco de la iglesia atacada y a otras autoridades locales para expresarles sus condolencias. Y aseguró que se darán «los pasos necesarios para atrapar a los autores lo antes posible».

Omer Celik, portavoz de la formación Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP), que gobierna en Turquía, anunció que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo «una investigación a gran escala». «Quienes amenacen la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos nunca lograrán sus objetivos», agregó. De momento, se desconoce el móvil del ataque.

En diciembre, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 32 individuos, sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI) y de preparar atentados contra sinagogas, iglesias y la embajada de Irak.