Mueren cinco trabajadores al ser arrollados por un tren en Turín La Fiscalía italiana abre una investigación para esclarecer por qué el convoy no estaba informado de que en las vías había empleados de una subcontrata encargados del mantenimiento

Cinco operarios murieron esta pasada medianoche en la provincia de Turín, al norte de Italia, al ser arrollados por un tren cuando trabajaban en el mantenimiento de la vía férrea. De entre 22 y 52 años, los empleados fueron arrastrados durante cientos de metros por una locomotora que transportaba vagones sin pasajeros y cuyo maquinista precisó de atención médica al quedar conmocionado por lo sucedido.

En el mismo estado se encuentran dos trabajadores, compañeros de los cinco fallecidos, pero que burlaron la muerte al evitar en el último instante ser arrollados por el tren, que iba a unos 100 kilómetros por hora. Varios equipos médicos se desplazaron a la zona del accidente, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de los operarios. La circulación ferroviaria entre Turín y Milán, donde tuvo lugar el incidente, presenta retrasos y cancelaciones.

La Fiscalía anunció la apertura de una investigación para aclarar las razones de este desastre, que, según los primeros indicios, pudo producirse debido a un fallo en la comunicación interna entre las empresas encargadas del mantenimiento de las vías. Los cinco empleados fallecidos pertenecían a una firma local que había logrado hacerse con la subcontrata de estos trabajos.

«Lo que ha sucedido es inconcebible. El sistema de subcontratas hace ahorrar a las empresas, pero pone en peligro la salud y la vida de los trabajadores», denunció Giorgio Airaudo, secretario general de la Cgil, el principal sindicato italiano, en Piamonte, la región donde tuvo lugar el accidente. «Hay que cambiar este sistema que aumenta los riesgos de que se produzcan estas tragedias», exigió.

Labores de mantenimiento

Rfi, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria italiana, confirmó que el accidente se produjo cuando se realizaban labores de mantenimiento por parte de una firma externa. Anunció además una investigación interna para aclarar cómo pudo ocurrir que el tren no hubiera sido informado de que había trabajadores en las vías.

La primera ministra, Giorgia Meloni, manifestó su «dolor y tristeza» por la muerte de los cinco operarios y mostró su deseo de que «se arroje luz cuanto antes sobre lo sucedido».

Uno de los trabajadores fallecidos, Michael Zanera, de 34 años, dejó escrito en las redes sociales poco antes de morir un mensaje que está dando mucho que hablar en Italia. Se trata de una foto en la que se ve una cruz sobre una vía del tren. «Es la primera vez que me sucede: me ha salido un crucifijo mientras estoy soldando. Dios seguramente me quiere decir algo», escribió junto a la imagen Zanera, que era muy religioso.

