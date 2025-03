Moscú recurre al Holocausto para arremeter contra Alemania por ceder tanques a Ucrania

Mientras el presidente Vladímir Putin tachaba una vez más de «nazis» a los dirigentes ucranianos, cuyos supuestos «crímenes» equiparaba con el Holocausto perpetrado por el ... régimen hitleriano contra los judíos, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, emplazaba al embajador alemán en Moscú a explicar si Berlín está en estado de guerra con Rusia o «aclarar» cuál es su postura después de haber desbloqueado el envío a Ucrania de los tanques Leopard 2.

Zajárova subrayó a través de su cuenta de Telegram, que la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, «declara que su país, junto a otros países, está en guerra con Rusia. Pero el mismo ministerio no considera que su país sea parte del conflicto. Ante estas declaraciones contradictorias, el embajador (...) debería aclararlas».

El pasado día 24, durante una reunión en Estrasburgo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Baerbock, pidió a los países de la UE que hagan más para apoyar a Ucrania, en particular, con respecto a los tanques, y que no busquen culpables dentro de la Unión Europea. Agregó que los países de la UE «hacen la guerra contra Rusia, no entre sí». Al día siguiente, Berlín anunció la entrega de catorce tanques Leopard 2 a Kiev.

Según declaró el canciller germano, Olaf Scholz, Alemania permitirá a los aliados suministrar también a Ucrania sus Leopard 2. Ayer, el Ministerio alemán de Exteriores comentó a 'Bild' las palabras de Baerbock señalando que, en relación con el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, «el apoyo militar a Ucrania no convierte a Alemania en una de las partes en conflicto». Hoy, una portavoz del Gobierno germano afirmó que «ni la OTAN ni Alemania son partes beligerantes en esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania (…) apoyamos a Kiev Ucrania, pero no somos parte en la guerra».

Sin embargo, el embajador ruso en Berlín, Serguéi Necháev, ha llegado a decir que «tanques con la cruces alemanas volverán a luchar contra Rusia». Según sus palabras, se propiciará «un nuevo enfrentamiento entre tanques alemanes y rusos en el frente oriental como sucedió durante la invasión nazi (…) quedará enterrado el difícil camino de reconciliación de la posguerra entre rusos y alemanes». Zajárova acusó además a la OTAN de «extender el conflicto» hasta el punto de llegar a la «confrontación con la Federación Rusa».

A este respecto y respondiendo a la portavoz de Exteriores rusa, el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, ha afirmado a través de Telegram que «Rusia ha invadido Ucrania y está matando a civiles. Por eso no hay conflicto entre la Federación Rusia y la OTAN, lo que hay es defensa de Ucrania». «¿Cómo explicar claramente al Ministerio de Exteriores ruso y a otras instituciones estatales que la Federación Rusa ha sido la iniciadora unilateral de una guerra en territorio soberano extranjero y que el objetivo de la guerra contra Ucrania es la masacre de sus ciudadanos?», se pregunta Podoliak. A su juicio, «no hay, por tanto, extensión del conflicto por parte de la OTAN, sino la defensa del derecho de Ucrania a la vida».

«Lecciones de historia»

Este viernes, con motivo del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, Putin volvió a llamar «nazis» a los actuales dirigentes ucranianos, narrativa que viene utilizando con Kiev desde la anexión de Crimea, en 2014, y que ha sido el principal argumento para justificar la guerra con el país vecino, lo que ha sido calificado como «desnazificación». «Olvidar las lecciones de la historia lleva a la repetición de terribles tragedias. Prueba de ello son los crímenes contra civiles, la limpieza étnica, las acciones punitivas organizadas por los neonazis en Ucrania (…) es contra ese mal que nuestros soldados luchan valientemente», afirmó el jefe del Kremlin mediante un comunicado.

Según su punto de vista, «todo intento de poner en cuestión la contribución de nuestro país a la Gran Victoria –en la II Guerra Mundial– equivale a justificar los crímenes del nazismo y abre la vía al restablecimiento de su ideología criminal». Putin se refirió al Holocausto señalando que «hubo millones de muertos inocentes, judíos y representantes de otras nacionalidades, que fueron asesinados, torturados, que murieron de hambre y a causa de enfermedades».

Se da la circunstancia de que, siendo las tropas soviéticas las que liberaron a los confinados en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, situado junto a la localidad polaca de Oświęcim, este año, según Varsovia, ninguna delegación rusa ha sido invitada a las celebraciones del 78º aniversario de la liberación del campo como medida por la invasión de Ucrania.

Hasta ahora, Rusia siempre había participado en las conmemoraciones que se celebran cada año el 27 de enero. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha acusado a Putin de ser quien levanta ahora campos de concentración. «En el día de la liberación del campo hitleriano alemán de la muerte Auschwitz-Birkenau, recordemos que, hacia el este, Putin está construyendo nuevos campos», escribió Morawiecki en Facebook mientras pedía más apoyo para Ucrania.