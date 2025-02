Moscú y Kiev reclaman una investigación internacional sobre el derribo del avión ruso

Rusia y Ucrania están de acuerdo en solicitar una investigación internacional sobre la catástrofe del avión militar ruso que el miércoles se estrelló en Bélgorod ... y que, según el Kremlin, llevaba prisioneros de guerra ucranianos a bordo. La diferencia es que Kiev pide que se esclarezca lo sucedido y Moscú supedita las pesquisas a que vayan dirigidas a poner de manifiesto «el carácter criminal» de las autoridades del país vecino, que habría derribado el aparato. Las cajas negras de la aeronave, cuya información será clave, fueron este jueves localizadas en buen estado, junto a restos de supuestos misiles.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se pronunció este jueves sobre la tragedia que acabó un día antes sobre el cielo de la región rusa de Bélgorod con la vida de las 74 personas que viajaban a bordo del avión de transporte militar Il-76, entre ellas 65 reos originarios de Ucrania que iban a ser canjeados por otros de Rusia. «El intercambio de prisioneros es un proceso que se desarrolla siempre en completo silencio. El hecho de que los ucranianos mataron a sus ciudadanos, que deberían haber estado en casa literalmente al día siguiente, es algo completamente monstruoso», comentó antes de insistir en que «aún no está claro qué ocurrió».

El Ministerio de Defensa ruso acusó al ejército de Kiev de haber derribado la aeronave con misiles y especuló con que hubieran sido aportados por Estados Unidos y Alemania, pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió una investigación internacional. «Es necesario establecer claramente todos los hechos, teniendo en cuenta que el avión se estrelló en territorio ruso, fuera de nuestro control», añadió. Según sus palabras, «la Dirección General de Inteligencia (GUR) está investigando lo sucedido con todos los prisioneros y todas las circunstancias. Ordené al ministro de Exteriores que informe a los países aliados sobre los datos de que dispone Ucrania».

Intercambio sin seguridad

Mientras tanto, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) abrió ayer una investigación penal sobre lo ocurrido en el noreste de la ciudad rusa de Bélgorod, muy cerca de la frontera con el país invadido, y desveló que en el aparato accidentado deberían haber viajado «varias personalidades oficiales de la representación militar y política del Estado agresor», un detalle que no había trascendido en las primeras horas posteriores a la tragedia. La GUR afirmó ese día no haber recibido la información necesaria por parte de Rusia para llevar a cabo el canje de prisioneros en condiciones seguras. En un mensaje a través de Telegram, indicó que no fue informada «de la necesidad de garantizar la seguridad del espacio aéreo en la zona durante un cierto período de tiempo, como se ha hecho repetidamente en el pasado». «El aterrizaje de un avión de transporte en una zona de combate de treinta kilómetros no puede ser seguro», subrayó.

El canal británico BBC llamó la atención sobre el hecho de que la defensa antiaérea rusa no habría tratado de interceptar el ataque -como hace siempre que se produce una acción de las tropas de Kiev- de los misiles ucranianos que presuntamente fueron disparados contra el avión.