Guerra de drones entre Rusia y Ucrania

Después de que la noche del martes al miércoles dos drones atacaran directamente el Kremlin y Moscú prometiera una respuesta contundente, acusando a Kiev de ... tratar de asesinar al presidente, Vladímir Putin, durante la madrugada del jueves se ha vuelto a detectar el lanzamiento de aparatos no tripulados de uno y otro lado.

Según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, Rusia ha lanzado en las últimas horas 24 drones, de los que 18 fueron derribados. El ejército de Kiev, por su parte, ha efectuado varios ataques, dos de los cuales han alcanzado infraestructuras de combustible, una de nuevo en la región de Krasnodar y la otra en la de Rostov.

«Los invasores lanzaron hasta 24 drones Shahed-136/131», ha informado Ignat a través de Telegram. Según reporta, «18 de esos aparatos fueron abatidos». En Kiev se registró «la mayor intensidad de ataques desde principios de año», ha asegurado el jefe de la Administración militar de la ciudad, Sergui Popko, quien ha indicado que todos los objetos fueron derribados por el sistema de defensa antiaérea. Sus fragmentos, eso sí, «cayeron en varias áreas de la ciudad», al parecer, sin causar víctimas. La acción nocturna «duró tres horas y media» y es ya «la tercera que sufre la capital en los últimos tres días».

Ignat ha precisado que los drones rusos fueron lanzados desde el Norte -desde la región rusa de Briansk- y el Sur -desde la costa del mar de Azov-. La ciudad portuaria de Odessa también fue objetivo de la incursión y, pese a que logró abatir 12 drones, tres impactaron en una residencia estudiantil, que se incendió sin provocar heridos, han comunicado las autoridades locales. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania ha alertado de que, con sus incursiones, el Kremlin «trata de agotar nuestro sistema de defensa antiaérea, ya que nuestras existencias de cohetes con tal propósito están disminuyendo».

Por su parte, los drones ucranianos se dirigieron contra una refinería de petróleo en la localidad de Ilski, en la región de Krasnodar, y la planta de productos petrolíferos de Novoshajtinsk, en la vecina Rostov. En ambos casos se inflamó el combustible provocando sendos incendios de gran intensidad. Ilski se encuentra a unos 150 kilómetros del depósito de carburante cercano al puerto de Tamán que había sido atacado 24 horas antes.

El gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, no ha querido mencionar la causa de este último incendio, pero su colega Vasili Gólubev, jefe de la Administración de Rostov, sí ha reconocido que las llamas en Novoshajtinsk se debieron a un dron. «Esta noche, cerca de la aldea de Kiseliovka, distrito de Krasnosulinski, en la planta de petróleo de Novoshajtinsk, un vehículo aéreo no tripulado se estrelló contra las estructuras del paso elevado entre dos talleres de la planta en construcción, después de lo cual explotó», ha descrito.

Con más frecuencia

«El incendio que surgió como resultado de la explosión pudo ser extinguido de inmediato», ha aclarado Gólubev en su canal de Telegram, subrayando también que no hubo víctimas. Lo mismo que vino a decir Kondrátiev en cuanto al siniestro ocurrido en Ilski donde, según la agencia rusa TASS, cayeron cuatro drones ucranianos. Sin embargo, el fuego en el tanque de combustible próximo a Tamán se tardó casi un día entero en apagarse.

En las últimas jornadas, el empleo de drones para atacar refinerías o depósitos de petróleo por parte de Kiev es cada vez más frecuente, tanto en Rusia como en la anexionada Crimea. El antiguo ministro de Defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DNR), Ígor Guirkin, más conocido con el seudónimo de Strelkov, ha afirmado a través de su canal de Telegram que «se está produciendo una destrucción sistemática de nuestras instalaciones de almacenamiento de combustible en vísperas de la ofensiva estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania para dejar a nuestro grupo de tropas sin carburante». La Inteligencia británica señala en un informe que es probable que estas incursiones «obliguen a la Federación Rusa a modificar la logística de almacenamiento y transporte para el reabastecimiento de combustible a fin de reducir los riesgos de ataques».

«Estas decisiones, la definición de los objetivos y los medios utilizados, todo es dictado a Kiev desde Washington» Dmitri Peskov Portavoz del Kremlin

El gobernador de Voronezh, Alexánder Gúsev, también ha informado este jueves de un ataque con drones. Según sus palabras, en la mañana temprano, «el sistema de defensa antiaérea detectó y destruyó con éxito un aparato no tripulado sobre el cielo en la región de Voronezh (…) no hay víctimas ni destrucción». No ha aclarado, sin embargo, cuál pudo ser el objetivo. Por otro lado, Rusia insiste en que la acción contra el Kremlin del miércoles fue un «acto terrorista» y un intento de acabar con la vida de Putin. Lo reitera el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, quien advierte que «habrá respuesta». «¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si cierto dron golpeara la Casa Blanca, el Capitolio o el Pentágono? La respuesta para cualquier político, e incluso para una persona común y corriente, es obvia: el castigo sería duro e inevitable», ha indicado.

Antónov y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusan a Estados Unidos de estar detrás del bombardeo contra el Kremlin, precisamente contra el edificio que acoge el despacho y la residencia oficial de Putin, y rechazan como «ridículas» las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegurando que su país no tiene nada que ver con el incidente. «Estas decisiones, la definición de los objetivos y los medios utilizados, todo es dictado a Kiev desde Washington. Somos muy conscientes de ello», ha manifestado este jueves Peskov ante la prensa.