Moscú bombardea 57 veces Jersón en un día y Kiev amenaza con atacar suelo ruso

La ciudad de Jersón amaneció este lunes con las sirenas de alerta aérea. Un ataque «masivo» ruso con hasta 57 bombardeos en un solo día provocó la muerte de al menos tres civiles y otros ocho heridos, según información preliminar, aunque las autoridades no han confirmado aún una cifra exacta de víctimas, aseguró en su Telegram el gobernador de la región, Yaroslav Yanushevich, quien instó a la población a resguardarse en los refugios.

«Los asentamientos pacíficos de la región fueron atacados con lanzaderas múltiples, artillería y morteros», denunció Yanushevich. Uno de tantos proyectiles cayó en una zona residencial de la ciudad, alcanzando a una vivienda. Las líneas de suministro energético quedaron dañadas, según recoge la agencia de noticias Ukrinform. El gobernador de la región aseguró que los bombardeos se centraron en instalaciones de infraestructura, edificios privados y apartamentos.

Ante la situación, el Gobierno de Volodímir Zelenski ha amenazado con más ataques contra territorio ruso. «Golpearemos donde sea necesario, donde tengamos que golpear al enemigo, porque el enemigo está allí, desde la frontera hasta Vladivostok», advirtió el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danílov. Y lo harán «sin pedir permiso a nadie». «No tenemos la intención de preguntar dónde y cómo debemos aniquilar al enemigo».

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba, rechazó las «lecciones de moral» de Occidente sobre cómo gestionar la guerra y las críticas de algunos líderes acerca de lanzar ofensivas sobre suelo ruso. Sin confirmar que Ucrania esté detrás de los últimos bombardeos sobre instalaciones en Rusia, criticó a quienes cuestionen si deben o no apuntar a esos objetivos. Y es que, aseguró, los aeródromos atacados albergaban cazas de combate que no solo disparan contra sus infraestructuras, también matan a sus ciudadanos.

Detener a Putin con armas

Por ello, Kuleba expresó que no comprende cómo sus socios occidentales, sobre todo Estados Unidos, les alertan de que con este tipo de ofensivas están «jugando con fuego». «Si un asesino entrara en tu casa e intentara matarte, pero luego uno de tus vecinos te dice que 'no juegues con fuego, no le provoques', entonces probablemente dirías que tu vecino ha perdido el juicio», subrayó el ministro ucraniano, quien recalcó que «la mejor manera de detener a Rusia es, por supuesto, con armas».

Por otra parte, el subjefe regional ruso Vitaliy Bulyuk, uno de los responsables de la Jersón ocupada, resultó hoy herido tras la explosión del vehículo en el que viajaba. Sobrevivió a un presunto atentado, según la agencia Interfax, pero «el conductor del vehículo murió en el acto».

Entretanto, las autoridades prorrusas que controlan Donetsk denunciaron hoy que el Ejército de Kiev disparó cincuenta proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros contra varias posiciones, así como cinco misiles 'Grad' contra la capital de la región.

Al noroeste, en Lugansk, las fuerzas ucranianas arremetieron contra una sede de los mercenarios del Grupo Wagner en la localidad de Kadiivka. Las autoridades no ofrecieron un balance de víctimas, pero el gobernador de la región bajo control ucraniano, Sergei Gaidai, publicó en Telegram que «todo el mundo está siendo movilizado. Los racistas –como llaman a los invasores– han empezado de nuevo a recuperar cuerpos en los territorios ocupados».

