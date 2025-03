Moscú amenaza con expulsar a los embajadores europeos por dejar plantado a Lavrov

El Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha denunciado que los embajadores en Moscú de los países de la Unión Europea rechazaron una invitación a ... una reunión en la que se proponía aconsejar a los jefes de estas misiones diplomáticas que no interfieran en el desarrollo de las elecciones presidenciales que deberán celebrarse en Rusia los próximos días 15, 16 y 17 del presente mes de marzo.

«Hemos acumulado mucho material sobre cómo funcionan las embajadas de la Unión Europea en Moscú, cómo se están preparando para nuestras elecciones presidenciales, qué mecanismos de intervención planean, en particular, el lanzamiento de ciertos proyectos de apoyo a nuestros opositores no sistémicos. En general, acciones que las embajadas extranjeras no tienen derecho a llevar a cabo», declaró Lavrov en el marco del Festival Mundial de la Juventud.

Lavrov añadió que «después de haber recopilado esa información, invitamos a todos los embajadores de la Unión Europea, creo que hace una semana y media, a una reunión conmigo, en la que yo simplemente quería, como ministro de Asuntos Exteriores, decirles a los jefes de las misiones diplomáticas que simplemente aconsejamos, con la mejor de las intenciones, que no interfieran».

Según sus palabras, «dos días antes del evento programado, antes de la reunión, nos enviaron una nota: decidimos no ir. Se pueden imaginar qué relaciones existen con estos estados a nivel diplomático, cuyos embajadores tienen miedo de venir a una reunión con el ministro del país en el que están acreditados. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde se ha visto esto?».

La Representación Permanente de la Unión Europea en Rusia confirmó a la publicación rusa RBK que, efectivamente, hubo tal invitación de Lavrov a los embajadores europeos, pero la rechazaron «debido al nivel extremadamente bajo de confianza en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y a la ausencia de propuestas en la agenda de la invitación». «Nos propusieron discutir las relaciones entre la UE y Rusia, pero ahora el ministro Lavrov dice que se trataba de darnos una conferencia. Esto demuestra que teníamos razón al rechazar la invitación», añadió la Delegación de la UE en la capital rusa, que mencionó también el ambiente «negativo» generado por la muerte, el pasado 16 de febrero en la colonia penitenciaria de Jarp (Ártico), del líder opositor, Alexéi Navalni, y por el rechazo de Moscú a que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre las causas del fallecimiento.

Tensiones con Berlín

Además, el 4 de marzo se supo que el Ministerio de Exteriores de Rusia «había iniciado una gestión contra el embajador alemán en Moscú», Alexander Lambsdorff, por las conversaciones entre oficiales de la Bundeswehr interceptadas en relación con presuntos planes de atacar territorio ruso. Al embajador germano se le advirtió además de que «los continuos intentos de Berlín de limitar las actividades de los periodistas rusos en Alemania son inadmisibles».

En relación con el plantón que sufrió Lavrov, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió este martes en declaraciones a la agencia TASS que «los embajadores de los países de la Unión Europea en Moscú se han desacreditado por completo dentro y fuera de Rusia». «¿Qué están haciendo entonces en nuestro país?, se preguntó Zajárova subrayando que los diplomáticos europeos no cumplen su cometido en Rusia. A la pregunta sobre la probabilidad de que se produzcan expulsiones, la portavoz respondió que «creo que ellos mismos tendrán que extraer sus conclusiones».

Zajárova amenazó también con echar a toda la prensa alemana de Rusia, si Berlín toma medidas contra los periodistas rusos. Según subrayó, «quiero decirlo de inmediato, para que todos lo sepan, aunque es algo que ya se sabe a través de canales diplomáticos en Berlín: si tocan a los corresponsales rusos, los periodistas alemanes abandonarán Rusia».

Las autoridades rusas no han ocultado su malestar por la presencia de embajadores de países occidentales en el entierro de Navalni, el pasado día 1. Allí estuvieron Lambsdorff, el jefe de la legación diplomática española, Marcos Gómez, el francés, Pierre Levy, y la estadounidense, Lynn Tracy, entre otros muchos. El diputado ruso, Mijaíl Sheremet, ha propuesto abrir una investigación sobre las actividades de los representantes diplomáticos de la Unión Europea para averiguar si realizan misiones de espionaje, delito que suele servir siempre como principal justificación para llevar a cabo las expulsiones.

«Algo que ocultar»

A su juicio, el no haber acudido a la llamada de Lavrov significa que «deben tener algo que ocultar y les da vergüenza mirar a los ojos a nuestro ministro de Exteriores». «Creo que definitivamente deberíamos organizar un control de los embajadores occidentales para detectar posibles provocaciones, actividades de espionaje o injerencia en los asuntos internos de Rusia», agregó. Sheremet cree también que «proporcionamos a los embajadores occidentales todas las condiciones de trabajo y de vida óptimas, y ellos le responden con falta de respeto y arrogancia».

España, junto con el resto de la Unión Europea, EE UU, Canadá, Australia, Japón y otros países, adoptaron sendos paquetes de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, entre cuyas medidas se incluyeron las expulsiones de diplomáticos rusos. A partir de aquel momento, Moscú fue respondiendo paulatinamente de forma recíproca.

En el caso de España, fueron 27 los funcionarios de la legación diplomática española deportados. La decisión le fue comunicada al embajador español el 18 de mayo de 2022. Desde entonces, estos puestos siguen sin poderse reponer.