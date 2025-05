Moldavia reafirma su voluntad de avanzar hacia la integración europea

La presidenta moldava, Maia Sandu, ganadora de la primera vuelta de los comicios presidenciales del domingo con el 42,4% de los votos, aunque aún ... tendrá que seguir luchando por su reelección en una segunda vuelta el próximo 3 de noviembre, ha arremetido este lunes duramente contra Rusia, a cuyos dirigentes acusa de injerencia en los comicios y en el referéndum para incluir en el preámbulo de la Constitución el objetivo de adhesión a la Unión Europea, en donde han salido inequívocamente en su defensa.

Comentando los resultados electorales, en los que el apoyo a la integración europea obtuvo el apoyo del 50,43% de los votantes y los partidarios de estrechar lazos con Moscú llegaron al 49,57%, de hecho un verdadero empate técnico, Sandu dijo que su país sufre un «ataque sin precedentes contra la democracia». A su juicio, «organizaciones criminales junto con fuerzas extranjeras intentaron comprar los votos» de los ciudadanos moldavos. «Tenemos pruebas e información de que un grupo criminal pretendía comprar 300.000 votos. Se trata de un fraude sin precedentes, cuyo objetivo es comprometer la democracia», afirmó. Después, en un vídeo difundido en Facebook, la presidenta avisó que queda por delante «un combate difícil que determinará el futuro de nuestro país (…) pero ahora hemos ganado esta batalla injusta».

Por su parte, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, declaró desde Bruselas que la consulta popular sobre una futura integración en Europa de Moldavia discurrió «en medio de interferencias e intimidación sin precedentes» con un objetivo claramente «desestabilizador». El jefe de prensa de la Comisión Europea, Eric Mamer, señaló a su vez que Bruselas continuará «apoyando totalmente las ambiciones, esfuerzos y aspiraciones de Moldavia para la adhesión».

En un mensaje a través de la red social X, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen se congratuló igualmente por el resultado: «Sandu lo has hecho otra vez, frente a las tácticas híbridas rusas, Moldavia ha demostrado que es independiente, fuerte y que quiere un futuro europeo». La jefa del Estado moldavo ha sido también felicitada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que la alaba por su «valentía», por el primer ministro polaco, Donald Tusk, impresionado por haber osado «enfurecer a Moscú», y por el presidente rumano, Klaus Iohannis, satisfecho con el «apoyo popular» obtenido por Sandu. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), por su lado, ha validado las votaciones, asegurando que «las libertades fundamentales fueron respetadas» y las formaciones participantes «pudieron hacer campaña libremente».

El Gobierno y Rusia se acusan mutuamente de fraude en las elecciones del domingo

Lo cierto es que las dificultades para la actual dirección moldava parecen no haber hecho más que empezar. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, advertía en su habitual comparecencia diaria ante los medios que «ha habido anomalías visibles con un inflado de votos a favor de Sandu y la integración europea. Las cifras que hemos visto y la dinámica de sus fluctuaciones generan muchas dudas».

«Encarcelados e interrogados»

Según su opinión, «las fuerzas de la oposición en Moldavia fueron privadas de la oportunidad de realizar una campaña con plena libertad, es decir, de participar en el proceso electoral (…) fueron encarcelados, interrogados, no se les permitió entrar en el país, se cerraron medios de comunicación, se bloquearon recursos de Internet». «Incluso en estas condiciones, está claro que muchos no apoyan la ideología de la actual presidenta Maia Sandu», añadió, y avisó que «honestamente, no puede ganar en la segunda vuelta. Esto está claro para todos».

Peskov dijo asimismo que «la presidenta moldava debe presentar pruebas de la injerencia de esos 'grupos criminales' en los comicios (…) ¿quiere decir que los ciudadanos moldavos que no la apoyan están asociados con delincuentes?», palabras que indican que Moscú va a poner toda la carne en el asador de cara a la segunda vuelta, en la que la mandataria se enfrentará al prorruso Alexandru Stoianoglo, antiguo fiscal general y apoyado por el Partido Socialista de la República de Moldavia (PSRM).

Por otro lado, la Comisión Electoral Central de Moldavia ha decidido enviar al Tribunal Constitucional todos los datos sobre violaciones de la normativa electoral, medida insólita que podría desencadenar un proceso judicial encaminado a la anulación de los resultados del referéndum sobre la integración en la UE. Así lo aseguraron este lunes fuentes del órgano electoral moldavo.