Ascienden a 125 los muertos en la misteriosa explosión de un depósito de combustible en Nagorno Karabaj

A 125 personas asciende ya el número de muertos en la explosión en el depósito de combustible en Nagorno-Karabaj. Así lo informó este martes ... la ministra de Sanidad de Armenia, Anahit Avanesián. Los cuerpos ya han sido transportados a Armenia, pero aún no se ha iniciado su identificación. Otras 67 víctimas están siendo atendidas en el centro nacional de quemados. El estado de la mayoría de ellos se considera «grave» o «extremadamente grave». En total, según medios locales, el número de damnificados se acerca a los 300 y hay un gran número de desaparecidos. El siniestro se produjo la tarde del lunes en una gasolinera cerca de Stepanakert, la capital del enclave, por causas que aún se desconocen.

No se ha facilitado ninguna versión de lo que pudo ocurrir. Parece no tratarse de un bombardeo mientras las fuerzas de seguridad ni siquiera hablan de sabotaje o terrorismo. El canal no oficial de Telegram de las fuerzas de paz rusas desplegadas en la zona señala que los médicos adscritos al contingente están asistiendo a las víctimas de la explosión.

El Defensor del Pueblo del disputado enclave, Guegam Stepanián, aseguró a través de las redes sociales que «las capacidades médicas de Nagorno Karabaj son insuficientes para salvar vidas y es urgente utilizar ambulancias aéreas». El diputado de la asamblea local del enclave, Metakse Akopián, sostiene en declaraciones a la publicación News-am que «el depósito en donde se produjo la explosión distribuía gasolina a las personas que salían de Nagorno Karabaj hacia Armenia».

Operación militar

Desde el domingo los armenios karabajíes tratan de huir a Armenia a pesar de que las autoridades azerbaiyanas les instan a quedarse en sus casas y les prometen respetar sus derechos siendo ya en adelante parte de Azerbaiyán. Hace justo una semana, las tropas azerbaiyanas lanzaron una operación para poner bajo el control de Bakú la parte de Karabaj que les faltaba por incorporar, Stepanakert y alrededores, en donde están destacadas las fuerzas rusas a tenor del acuerdo de paz alcanzado tras la guerra del otoño de 2020. Los armenios del enclave, en donde viven unas 120.000 personas, se rindieron y depusieron las armas. Ahora están negociando con Bakú su encaje dentro de Azerbaiyán.

Pero los karabajíes no se fían y temen represalias. Las autoridades armenias informaban esta mañana de que son ya 13.350 las personas evacuadas de Nagorno Karabaj, subrayando que «el Gobierno armenio proporciona alojamiento a todos aquellos que no tienen dónde vivir (…) el registro de refugiados continúa».