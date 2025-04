Misteriosa conspiración sexual para chantajear a parlamentarios 'tories' en Reino Unido

El diputado conservador William Wragg reconoció anoche al diario 'The Times' que fue él quien entregó números de teléfono de colegas del grupo parlamentario a ... un hombre que había conocido en una app de contactos para homosexuales. En los últimos días se había extendido la alarma entre parlamentarios por las llamadas de incitación sexual que habían recibido de un desconocido.

Wragg se declaró «muy avergonzado por haber causado daño a otros con mi debilidad». Su relación en la aplicación Grindr con una persona que usaba los nombres de 'Charlie' o 'Abi' evolucionó desde las conversaciones iniciales al intercambio de imágenes con desnudez, hasta sentirse tan «atemorizado» de un posible chantaje que le dio números de teléfono de otros diputados como su interlocutor le pedía.

La diputada Alicia Kearns, presidenta del comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de los Comunes, afirmó al 'Financial Times' que está «casi convencida de que un estado hostil extranjero está detrás de esto». La pasada semana el Gobierno alertó sobre los vínculos de supuestos agentes de la República de China con parlamentarios, como parte de una gran ola de espionaje.

Por el momento, la Policía de la región de Leicestershire está investigando las llamadas como posibles delitos por la ley de «comunicaciones maliciosas». Según 'The Times', una docena de diputados conservadores y un periodista político habrían recibido las llamadas. Algunos las rechazaron inmediatamente, pero dos habrían intercambiado imágenes con desnudez.

Tras varios días en los que se extendieron rumores sobre lo que estaba ocurriendo, un grupo de diputados mantuvo una conversación en la noche del miércoles. Llegaron a la conclusión de que Wragg, abierto sobre su sexualidad, estaba vinculado a lo que sucedía. 'The Times' le llamó y el diputado por Hazel Grove, parte del Gran Mánchester, reconoció lo que había hecho.

Amarga despedida

«Tenían cosas mías comprometidas y no me dejaban en paz. Me preguntaban por gente. Les di algunos número, no todos. Le dije que parase. Me ha manipulado y ahora he dañado a otros», dijo el diputado al periódico. Explicó después que tras el intercambio de fotos iban a quedar pero nunca lo hicieron. El sospechoso de obtener información comprometida para perpetrar chantajes le dio un número de la red de telefonía WhatsApp que ahora no funciona.

William Wragg fue elegido diputado, en 2015, con 29 años, en una circunscripción más próspera que la media del Gran Mánchester, desbancando a un liberal-demócrata. Logró una licenciatura con buena nota en Historia y ejerció como profesor de escuela en la localidad donde siempre ha vivido. Alcanzó notoriedad cuando volvió a vivir a casa de sus padres para ahorrar el dinero del depósito de un préstamo hipotecario.

Es presidente del Comité de la Administración Pública y Asuntos Constitucionales, y vicepresidente del Comité 1922, que organiza reuniones y votaciones de los miembros del Parlamento que no tienen cargos gubernamentales. Es un firme defensor de que los diputados fiscalicen al Gobierno, aunque esté en manos de su partido.

Fue pionero en la petición de dimisión de Boris Johnson y Liz Truss. Fue también partidario de un Brexit radical y crítico con el confinamiento durante la pandemia de Covid. Es uno de los 66 diputados conservadores que ha anunciado que no se presentará en los próximos comicios, probablemente en otoño. Un tercio de ellos, incluido Wragg, ha pasado menos de una década en el Parlamento.